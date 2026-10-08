Cướp giật tài sản bị truy tố

Trước đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 1-4-2026, Định và Thiên đi cướp giật tài sản. Khi đang đi trên đường liên xã Xuân Trường - Suối Cao (thuộc phường Xuân Lộc), cả 2 phát hiện chị T.H. (ở phường Xuân Lộc) có đeo sợi dây chuyền (trị giá gần 10 triệu đồng) trên cổ nên đã cướp giật.

Theo Điều 171, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị xử phạt từ 1-5 năm tù. Dùng thủ đoạn nguy hiểm để cướp giật tài sản thì bị phạt tù từ 3-10 năm.