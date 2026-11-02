Cướp biển Somalia bắt giữ tàu cá Iran, dấy lên nguy cơ tấn công các tàu thương mại

Theo Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương, tàu đánh cá Azini bị cướp biển tấn công hôm thứ Năm tại khu vực giữa hai thị trấn ven biển Bandar Bayla và Hafun, thuộc vùng đông bắc Somalia.

Một sĩ quan an ninh hàng hải thuộc Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland cho biết, nhóm gồm 12 tên cướp biển đã khống chế con tàu. Trên tàu có 21 thành viên thủy thủ đoàn người Iran và hai nhân viên an ninh người Somalia. Viên sĩ quan này cung cấp thông tin cho hãng tin AP hôm Chủ nhật với điều kiện giấu tên vì không được phép phát ngôn với truyền thông.

Trong cảnh báo phát đi hôm thứ Bảy, Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương cho biết tình trạng an toàn của các thành viên thủy thủ đoàn hiện vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, cơ quan này cảnh báo nhóm cướp biển có thể sử dụng tàu Azini như một "tàu mẹ", tức phương tiện hậu cần và căn cứ nổi để hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào tàu thương mại.

Ngư dân đứng trên bãi biển Ấn Độ Dương lúc hoàng hôn tại làng Eyl, một ngôi làng từng là nơi cư ngụ của hải tặc, thuộc bang Puntland tự trị ở phía đông bắc Somalia. Ảnh AP/Ben Curtis, ảnh lưu trữ

Trung tâm hải quân Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành điều tra vụ việc. Trung tâm đồng thời khuyến cáo các tàu hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giác, theo dõi những dấu hiệu bất thường và nhanh chóng báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Vụ bắt giữ tàu diễn ra trong bối cảnh nạn cướp biển Somalia có dấu hiệu gia tăng trở lại tại Vịnh Aden và khu vực phía tây Ấn Độ Dương. Tính đến tháng 8, cướp biển đã chiếm giữ sáu tàu thương mại kể từ tháng 4, trong đó một số vụ tấn công xảy ra cách xa bờ biển Somalia.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là tàu chở dầu Sibu 1 bị bắt giữ tại vùng biển cách thành phố al-Mukalla của Yemen khoảng 252 km về phía đông. Những vụ việc này cho thấy phạm vi hoạt động của các nhóm cướp biển không chỉ giới hạn ở vùng biển gần bờ Somalia.

Đến tháng 9, chính quyền vùng Puntland thông báo lực lượng cướp biển đã sát hại năm thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu MT Honour 25 trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát con tàu. Con tàu này đã bị cướp biển khống chế từ tháng 4. Nhà chức trách cho biết 16 nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Sự trở lại của nạn cướp biển càng làm gia tăng áp lực đối với hoạt động vận tải biển tại khu vực vốn đã chịu nhiều gián đoạn do xung đột liên quan đến Iran. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cùng những lời đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen đối với các tàu vận tải có liên hệ với Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb, đang khiến các tuyến vận chuyển dầu mỏ quốc tế trở nên phức tạp hơn.

Những gián đoạn này buộc nhiều hãng vận tải phải thay đổi lộ trình, kéo dài thời gian hành trình và làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển. Theo hãng tin AP hồi tháng 9, một số chuyến hàng dầu phải chuyển hướng vòng qua châu Phi, khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm tới một tháng. Trong khi đó, giá thuê tàu chở dầu giao ngay hoạt động qua eo biển Hormuz có thời điểm lên tới 1 triệu USD mỗi ngày.

Trong thập kỷ qua, các chiến dịch tuần tra của lực lượng hải quân quốc tế cùng những biện pháp tăng cường an ninh hàng hải đã giúp giảm đáng kể tình trạng cướp biển Somalia.

Tuy nhiên, hàng loạt vụ bắt giữ gần đây đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các nhóm cướp biển tái lập hoạt động trên những tuyến hàng hải quan trọng ngoài khơi bờ biển dài của Somalia.

Vụ bắt giữ tàu Azini vì thế không chỉ đặt ra vấn đề an toàn của 23 người trên tàu, mà còn làm gia tăng quan ngại về khả năng các nhóm cướp biển tận dụng phương tiện bị chiếm giữ để mở rộng hoạt động, đe dọa tàu thương mại và gây thêm sức ép lên chuỗi vận tải biển quốc tế.