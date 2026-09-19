'Cuồng táo' khiến fan Samsung khó chịu với iPhone gập

Rasheed Richmond đã sử dụng nhiều mẫu điện thoại gập của Samsung. Đó từng là trải nghiệm khá “cô đơn”.

Trong các cuộc họp công việc cũng như những buổi gặp gỡ bạn bè, anh thường là người duy nhất không dùng iPhone. Tệ hơn nữa, mọi người thậm chí còn không nhận ra chiếc điện thoại anh đang sử dụng.

Rasheed Richmond chụp selfie trước gương với một chiếc Samsung. Ảnh: Rasheed Richmond.

Điều đó thay đổi khi Apple ra mắt iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng.

Kể từ đó, điện thoại của Richmond liên tục rung lên với những tin nhắn: “Giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại dùng điện thoại gập rồi”.

Samsung và những người dùng trung thành từ lâu đã không hài lòng với việc thương hiệu này thường bị đặt ở vị trí kém nổi bật hơn Apple tại Mỹ, theo Wall Street Journal.

“Đến giờ thì vẫn thế, chẳng có gì mới”, một người dùng Samsung nhận xét mẫu iPhone mới trên mạng xã hội.

Tranh luận

Samsung từng đi trước Apple trong việc phổ biến màn hình lớn, công nghệ 5G và smartphone màn hình gập, với những mẫu máy đầu tiên hướng đến thị trường đại chúng từ năm 2019.

Kể từ đó, hãng đã tung ra khoảng 20 mẫu điện thoại gập, trong đó có cả một mẫu có thể gập hai lần (gập ba màn hình). Chỉ vài tuần trước khi iPhone Duo ra mắt, Samsung đã giới thiệu một thiết bị có thiết kế gần như giống hệt.

Dẫu có nhiều ý kiến trái chiều nhưng khách hàng vẫn xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng Apple ở Myeongdong, trung tâm Seoul, chờ đón iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt ngày 18/9. Ảnh: KLD, Yonhap.

Nhưng đi trước không đồng nghĩa với chiến thắng, đặc biệt tại Mỹ, nơi iPhone được cho chiếm ưu thế.

Những người Mỹ sẵn sàng chi từ 1.000 USD trở lên cho một chiếc điện thoại thông minh phần lớn vẫn chọn iPhone. Họ dường như khá tự hào về điều này.

Trong video giới thiệu iPhone Duo, CEO Apple John Ternus thừa nhận rằng các đối thủ đã có những sản phẩm điện thoại gập.

Tuy nhiên, ông nói những thiết bị hiện nay trông “giống như hai chiếc điện thoại được ghép lại với nhau một cách vụng về”. Ngược lại, theo Ternus, iPhone Duo mang đến “thiết kế hoàn toàn mới”, đồng thời vẫn giữ lại mọi thứ mà bạn yêu thích và mong đợi”.

Theo Wall Street Journal, so với vết hằn khá rõ trên Galaxy Z Fold 8, nếp gấp của iPhone Duo gần như biến mất khi mở ra. Cảm giác miết tay hay nhìn thực tế đều phẳng mượt như trên iPad.

Apple đã kết hợp linh hoạt cả phần cứng lẫn phần mềm: lớp phủ nhám mờ trên màn hình 7,6 inch giúp giảm phản chiếu, trong khi giao diện chủ động điều hướng các nút bấm và nội dung ra xa khu vực nếp gấp trung tâm. Khi chuyển đổi từ màn hình ngoài vào trong, hiệu ứng làm tối chuyển cảnh giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch.

Samsung đã tung ra khoảng 20 mẫu điện thoại gập. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Apple vẫn phải đối mặt với bài toán giá thành ngay tại các thị trường trọng điểm. Người tiêu dùng Hàn Quốc đang đặt mẫu máy này lên bàn cân với Galaxy Z Fold8 - dòng smartphone gập gập kiểu quyển sách mới nhất từ Samsung - vốn có giá rẻ hơn 1,01 triệu won (khoảng 730 USD).

Mức chênh lệch lớn này đủ khiến ngay cả những tín đồ Apple trung thành nhất cũng phải cân nhắc.

Các thiết bị thuộc dòng Galaxy Z 8 được trưng bày tại cửa hàng Samsung Hongdae ở quận Mapo, phía tây Seoul, vào ngày 28/7. Ảnh: KLD.

Theo bảng giá của Apple, Hàn Quốc vẫn nằm trong nhóm những thị trường có giá iPhone Duo tương đối thấp. Bản tiêu chuẩn tại đây có giá rẻ thứ 7 thế giới, ngang ngửa Singapore và cao hơn thị trường Mỹ khoảng 20%.

Dẫn đầu về mức độ đắt đỏ là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thiết bị được niêm yết tới 229.999 lira (khoảng 4.725 USD), đắt hơn 136% so với Mỹ.

Bảng giá iPhone Duo thế giới.

Apple chưa bao giờ giải thích cụ thể về chính sách chênh lệch giá giữa các thị trường. Giá bán tại từng thị trường có thể chịu ảnh hưởng bởi thuế, phí quản lý và nhiều chi phí khác. Ngoài ra, biến động tỷ giá - đặc biệt khi nội tệ suy yếu so với USD - cũng tác động trực tiếp đến giá bán tại từng quốc gia.

Theo Apple, người dùng tại 18 thị trường, trong đó có Mỹ, có thể đặt hàng trước từ ngày 16/10. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường từ ngày 23/10.

Cuộc đua giữa Samsung và Apple

Samsung cho rằng điện thoại gập của hãng đã trở thành một chuẩn mực trong ngành, đồng thời sự cạnh tranh ngày càng gia tăng cho thấy phân khúc này vẫn đang tiếp tục phát triển. Apple từ chối bình luận.

Theo Counterpoint Research, thế giới hiện có hơn 5 tỷ smartphone đang được sử dụng, trong đó khoảng 1,4 tỷ là iPhone và hơn 1 tỷ thuộc Samsung.

Samsung sở hữu thế mạnh ở các mảng màn hình và chất bán dẫn, đồng thời là một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Apple.

Dù vậy, công ty có trụ sở tại Cupertino, California, vẫn kiểm soát chặt chẽ hệ sinh thái sản phẩm của mình thông qua hệ điều hành iOS và các phần mềm độc quyền, đồng thời sở hữu lượng người dùng đông đảo và có khả năng chi trả cao.

CEO Apple John Ternus cầm chiếc iPhone Duo. Ảnh: Bloomberg.

Counterpoint dự báo chỉ sau vài tháng bán hàng, iPhone Duo có thể đạt sản lượng gần tương đương cả năm của Samsung trên thị trường điện thoại gập Mỹ trong năm 2026. Apple sau đó có thể chiếm phần lớn thị trường này vào năm 2027.

"Chúng tôi dự đoán Apple sẽ thực sự thay đổi cục diện cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại gập, và Samsung sẽ phải chịu áp lực giảm thị phần rõ rệt nhất", Reuters dẫn lời Liz Lee, phó giám đốc tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint. "Nhưng Samsung cũng có quy mô, nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống phân phối toàn cầu mạnh mẽ".

Trong khi đó, Tarun Pathak, nhà nghiên cứu ngành điện thoại thông minh toàn cầu tại Counterpoint, nhận định: “Khi Apple làm bất cứ điều gì, điều đó đều thu hút sự chú ý”.

Sức hút này đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt ngay trong chính cộng đồng người dùng Android lâu năm.

Một người cầm chiếc iPhone Duo trong sự kiện giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Bloomberg.

Jeff Pritz, người đã sở hữu hơn một chục thiết bị Samsung, trong đó có điện thoại gập, cho biết cách đây không lâu, những người trung thành với Apple vẫn cho rằng điện thoại gập không thực sự cần thiết. Giờ đây, iPhone Duo lại đặc biệt thu hút sự chú ý của họ.

Thậm chí, ngay cả một số người đã rời bỏ hệ sinh thái Apple cũng bắt đầu bị thu hút. TJ Pompos, một người mới chuyển sang dùng Samsung, phải thừa nhận rằng anh bị thu hút bởi những tính năng mới của iPhone Duo.

Anh chuyển từ Apple sang Samsung vào năm ngoái vì thích màn hình lớn hơn của Galaxy Z Fold 6, giúp dễ dàng chỉnh sửa ảnh, ghi chú và đọc bản nhạc khi chơi guitar bass trên sân khấu. Nhưng anh cho rằng iPhone Duo có thể vượt qua cả những sản phẩm cao cấp nhất của Samsung.

“Là người đến sau, Apple có rất nhiều thời gian để nghiên cứu những tính năng mà người dùng yêu thích trên các mẫu điện thoại gập hiện có”, Pompos (25 tuổi) nói.