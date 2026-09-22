Cường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư

Toàn cảnh thành phố công nghiệp Ras Laffan, nơi đặt các cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, cách thủ đô Doha khoảng 80km về phía Bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 21/9 dẫn lời Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Jassim Al-Thani cho biết các gói thầu đầu tiên sẽ được triển khai ngay.

Các dự án nằm trong khuôn khổ Doha Investment, nền tảng được thành lập để quản lý và phát triển danh mục đầu tư trong nước của Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA), đồng thời tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar, Thủ tướng Sheikh Mohammed Jassim Al-Thani cho biết Doha Investment sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu, tạo điều kiện cho các công ty khởi nghiệp phát triển, mở rộng thị trường vốn, đồng thời thu hút nguồn vốn và chuyên môn từ quốc tế.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, Qatar dự kiến thu hút 22,5 tỷ USD đầu tư tư nhân vào các dự án bất động sản và khách sạn, trong đó có dự án Simaisma Beach trị giá 6 tỷ USD. Tổng giá trị các dự án và cơ hội đầu tư dự kiến vượt 60 tỷ USD trong 5 năm.

Thủ tướng Qatar nhấn mạnh những bất ổn hiện nay không làm thay đổi định hướng phát triển dài hạn của nước này. Qatar tiếp tục thúc đẩy ổn định khu vực thông qua ngoại giao, đồng thời duy trì vai trò là nhà cung cấp năng lượng và đối tác đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, những tác động từ xung đột Mỹ - Iran đang gây sức ép đáng kể đối với ngành năng lượng Qatar. Các hoạt động quân sự của Iran hồi tháng 3 đã làm gián đoạn gần 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, khiến QatarEnergy ước tính doanh thu hằng năm có thể giảm 20 tỷ USD.

Cơ sở xuất khẩu LNG Ras Laffan hiện hoạt động ở mức rất thấp. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành QatarEnergy Saad Al-Kaabi cho biết Qatar có thể khôi phục hoạt động về mức bình thường, sau khi tính đến phần công suất bị mất 17%, trong vòng vài tuần nếu eo biển Hormuz được mở lại.