Cường 'Liều' lĩnh án tử hình sau những phi vụ ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: D.Q.

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú tại xã Quỳ Hợp), còn gọi là Cường “Liều”, cùng 8 bị cáo khác về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Cường “Liều” giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán trái phép hơn 36 kg ma túy.

Liên quan đến vụ án, Trịnh Quốc Đạt (SN 1986) và Nguyễn Đình Trọng (SN 1995), cùng trú tại xã Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Cường (SN 1996, còn gọi là Cường “Tếu”, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh); và Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bốn bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài và Cao Thị Minh bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo nhận ma túy từ hai người ở Lào rồi đưa vào nội địa tiêu thụ. Ngoài các vụ mua bán, tháng 11/2024, Cường “Liều” còn nhận vận chuyển hơn 48 kg ma túy cho một người đàn ông tên Tâm ở Lào. Tiền công thỏa thuận là hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau đó, Cường “Liều” thuê Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung vận chuyển số ma túy này về khu vực ngã ba Lạc Thiện, Hà Tĩnh, để tiếp tục đưa vào TP HCM. Ngày 1/12/2024, Nguyễn Văn Trung bị bắt khi đang điều khiển xe máy chở ma túy đi gửi.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường "Liều" bị tuyên phạt tử hình. Ảnh: D.Q.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định Cường “Liều” giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm về lượng ma túy đặc biệt lớn trong vụ án.

Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Văn Cường tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Trịnh Quốc Đạt cũng bị tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 17 năm 6 tháng tù đến tù chung thân, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội của từng người.