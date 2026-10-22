Cuồng ghen sau một ngày ly hôn, chồng cũ chặn ô tô đoạt mạng 'tình địch'

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề). Cho rằng anh Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan ghen tuông, bực tức và thù ghét người đàn ông này.

Đối tượng Trần Quý Hoan - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Do mâu thuẫn kéo dài, chị H. chuyển khỏi nơi ở chung với Hoan, thuê trọ tại khu vực Bắc Cầu. Ngày 19/10, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Chiều 20/10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu, ngồi chờ gặp chị H.. Khoảng 17h00, thấy chiếc ô tô biển kiểm soát 15K-616.XX đi qua, Hoan nghi anh Đ. đang lái xe đến gặp chị H. nên điều khiển xe máy Honda Vision đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, nhìn qua kính cửa bên lái, xác định người điều khiển ô tô là anh Đ. rồi chặn đầu xe. Sau khi xuống xe máy, Hoan cầm búa đinh bằng tay phải, dùng tay trái giật tay nắm cửa ô tô nhưng không mở được do cửa đã khóa. Hoan sau đó dùng búa đập liên tiếp 4 nhát làm vỡ kính cửa bên lái, tiếp tục đánh 2 nhát vào người anh Đ..

Trong lúc giằng co, anh Đ. lấy được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Hoan tiếp tục đấm 2 cái vào vùng mặt anh Đ.. Khi nhiều người vào can ngăn, Hoan lên xe máy rời đi. Đi được khoảng 200-300m, Hoan nhìn thấy một con dao đặt trên bàn tại cửa hàng bán thịt lợn.

Theo cơ quan điều tra, do vẫn bực tức, ghen tuông, Hoan vào cửa hàng lấy dao rồi lái xe quay lại. Phát hiện anh Đ. đang định quay đầu ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan dừng xe máy bên phía cửa lái, cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến anh Đ. tử vong.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.