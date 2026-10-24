Cường Đô La nhắn gửi Đàm Thu Trang đi xem BIGBANG cùng diễn viên 'Trại Buôn Người'

Tối 24/10, Đàm Thu Trang cùng stylist Pông Chuẩn có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi concert BIGBANG. Hai người đẹp diện trang phục cá tính, mang theo nhiều phụ kiện cổ vũ và hào hứng ghi lại những khoảnh khắc trước giờ nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng tải hình ảnh bên bạn thân kèm dòng trạng thái: “Xin một chiếc caption cho hai tấm hình này”. Trong khi đó, Pông Chuẩn hài hước chia sẻ: “Niềm vui của các nữ nhân U40, check in nhẹ nhàng thôi”, đồng thời ví chuyến đi xem concert như dịp gặp lại những người anh đến từ Hàn Quốc.

Cường Đô La khuyến khích Đàm Thu Trang tận hưởng đêm nhạc.

Đáng chú ý, dưới bài đăng của vợ, doanh nhân Cường Đô La để lại bình luận: “Con bố coi rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi”. Câu nói vừa hài hước vừa thể hiện sự ủng hộ của nam doanh nhân dành cho sở thích của bà xã, anh còn khuyến khích cô tận hưởng đêm nhạc.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn vốn có tình bạn lâu năm, cùng xuất thân từ chương trình người mẫu. Cả hai cũng nhiều lần đồng hành trong những chuyến đi xem thần tượng. Năm 2025, hai người đẹp từng có mặt tại Hưng Yên để theo dõi concert của G-Dragon thuộc chuyến lưu diễn Übermensch.

Lần này, việc cùng xuất hiện tại concert BIGBANG tiếp tục cho thấy niềm yêu thích của hai người đẹp dành cho nhóm nhạc đình đám. Đặc biệt, khoảnh khắc Cường Đô La tương tác với vợ trên mạng xã hội khiến câu chuyện đi xem thần tượng của Đàm Thu Trang nhận thêm sự quan tâm.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 tại TP.HCM, sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Trước khi kết hôn, Đàm Thu Trang được biết đến với vai trò người mẫu, ca sĩ, từng lọt Top 6 chương trình người mẫu năm 2010 và Top 20 Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Trong khi đó, Cường Đô La là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, được công chúng biết đến qua hoạt động kinh doanh và niềm đam mê với siêu xe.

Sau khi về chung nhà, Đàm Thu Trang và Cường Đô La xây dựng cuộc sống gia đình với ba người con gồm Subeo, Suchin và Sutin. Đàm Thu Trang được chú ý bởi mối quan hệ gần gũi với con riêng của chồng. Cả hai cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ sinh hoạt gia đình đến những chuyến đi chơi.

Trong dịp kỷ niệm bảy năm ngày cưới vào năm 2026, Cường Đô La từng bày tỏ sự biết ơn dành cho bà xã vì luôn quan tâm, chăm sóc tổ ấm. Nam doanh nhân cho biết tình cảm dành cho vợ ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Những chia sẻ này phần nào cho thấy sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.

Hiện tại, Đàm Thu Trang vẫn dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc riêng, trong khi Cường Đô La tiếp tục hoạt động kinh doanh. Bình luận dành cho vợ tại concert BIGBANG là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng đối với cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.