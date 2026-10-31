Cường Đô la 'gây sốc' tặng Lamborghini Temerario 30 tỷ cho khách mua nhà

Thông tin này được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay có tên gọi Cường Đô-la) công bố trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu dự án Solina Luxury Apartments. Thay vì bán hoặc giữ lại phục vụ nhu cầu cá nhân, chiếc Lamborghini Temerario được đưa vào chương trình bốc thăm dành cho người mua nhà.

Điều kiện để khách hàng có cơ hội nhận giải là sở hữu căn hộ tại dự án Solina Luxury Apartments và tham gia chương trình theo thể lệ được công bố. Tuy nhiên, việc trao thưởng còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của dự án, cụ thể là khi tỷ lệ bán hàng chạm mốc 90%.

Chiếc siêu xe được chọn làm phần thưởng không phải cái tên xa lạ với những người theo dõi hoạt động của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Hồi đầu tháng 9/2026, anh từng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh khui công chiếc Lamborghini Temerario màu vàng tại Việt Nam.

Đây cũng là chiếc Temerario đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại thị trường trong nước, sau khoảng hai năm kể từ khi mẫu siêu xe trình làng quốc tế. Ngoài siêu xe, đại diện chủ đầu từ còn công bố cơ cấu thưởng riêng cho đội ngũ kinh doanh, gồm 2 chiếc BMW 320i, 10 xe Vespa, 20 iPhone Duo và 50 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, mẫu Lamborghini Temerario có giá khởi điểm 26,752 tỷ đồng, chưa tính các trang bị tùy chọn và chi phí đăng ký (sau thuế khoảng hơn 30 tỷ đồng). Chiếc siêu xe này có kích thước tổng thể chiều dài 4.706 mm, rộng 1.996 mm, cao 1.201 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.658 mm, mang lại tỉ lệ thể thao đặc trưng của Lamborghini.

Về ngoại thất, Lamborghini Temerario vẫn giữ nguyên DNA thiết kế mạnh mẽ của hãng nhưng tinh chỉnh khí động học để tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng tản nhiệt cho hệ thống hybrid công suất lớn.

Xe sở hữu không gian nội thất được phối hai tông màu đen và vàng tương phản đồng điệu với lớp sơn ngoại thất. Hệ thống ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp kết hợp các đường chỉ khâu và mảng màu vàng nổi bật, mang lại cảm giác thị giác mạnh mẽ ngay khi mở cửa xe.

Khoang cabin của Temerario được thiết kế theo triết lý "Feel like a pilot" (Cảm giác như một phi công). Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với ba màn hình kỹ thuật số độc lập, bao gồm bảng đồng hồ đo thông số 12,3 inch phía sau vô-lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 8,4 inch đặt dọc và đặc biệt là màn hình 9,1 inch.

Vô-lăng thể thao tích hợp các nút bấm tùy chỉnh chế độ lái, nút khởi động dạng nắp bật đặc trưng cùng lẫy chuyển số bằng sợi carbon. So với thế hệ tiền nhiệm Huracan, Lamborghini đã tối ưu hóa khung gầm nhôm mới giúp không gian cabin của Temerario rộng rãi đáng kể.

“Trái tim” của Lamborghini Temerario là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) kết hợp giữa động cơ V8 4.0L tăng áp kép hoàn toàn mới và ba mô-tơ điện cho tổng công suất kết hợp lên tới 907 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

Video: Siêu xe Lamborghini Temerario của Cường Đô la về Việt Nam.