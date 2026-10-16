Cường Đô La đăng ảnh ăn tối cùng Subeo và bạn gái, hé lộ mối quan hệ thân thiết

Tối 14/10, Cường Đô La thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn tối bên Subeo. Đáng chú ý, trong những hình ảnh được nam doanh nhân đăng tải có sự xuất hiện của bạn gái cậu cả.

Trên trang cá nhân, nam doanh nhân đăng tấm ảnh gia đình quây quần bên bàn ăn tại nhà hàng cùng dòng trạng thái: "Bữa tối với các con của tôi". Trong khoảnh khắc này, anh ngồi gần góc máy và chống tay lên má.

Phía sau là Subeo và bạn gái của anh chàng cũng nhí nhảnh tạo dáng theo. Subeo ngồi cạnh bạn gái, cả hai cùng giơ tay thể hiện sự hào hứng khi chụp ảnh. Hình ảnh mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái trong bữa ăn của gia đình.

Cường Đô La nhí nhảnh tạo dáng chụp hình khi dẫn các con đi ăn tối. Ảnh: FBNV

Bên cạnh bức hình ở bàn ăn, nam doanh nhân còn khoe thêm ảnh chụp cùng hai con trước một mô hình trang trí lớn. Anh đứng giữa nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay đỡ lấy má Subeo. Trong trang phục giản dị và năng động, cả ba cùng tận hưởng buổi đi chơi đời thường và ngập tràn tiếng cười.

Khoảnh khắc dễ thương bên các con được nam doanh nhân chia sẻ. Ảnh: FBNV

Việc Subeo xuất hiện bên bạn gái trong bữa ăn cùng Cường Đô La mang đến cảm giác gần gũi, tự nhiên và dễ thương. Không có những chia sẻ cầu kỳ hay màn giới thiệu rình rang, chỉ qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy các thành viên trong gia đình đã có giây phút thoải mái, vui vẻ bên nhau.

Trước đó vào tháng 4/2026, cậu cả nhà Hồ Ngọc Hà từng gây sốt khi sánh đôi cùng bạn gái ở một sự kiện của mẹ. Nhờ những cử chỉ ân cần như nắm tay, đứng sát bên giữa đám đông hay xách đồ giúp, cả hai nhận được nhiều lời khen vì tình cảm trong sáng.

Trên mạng xã hội, Subeo để bio gắn thẳng tài khoản bạn gái kèm dòng trạng thái thể hiện tình cảm rõ ràng, bạn gái cũng có động thái tương tự. Không chỉ dừng ở việc "tag nhau", cả hai còn sử dụng ảnh chụp chung làm ảnh đại diện.

Subeo ghi điểm với những cử chỉ tinh tế khi dẫn bạn gái đến sự kiện.

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai chung của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Dù phụ huynh là người nổi tiếng, cậu vẫn được gia đình giữ gìn cuộc sống riêng tư rất cẩn thận. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng cậu mới góp mặt trong các hình ảnh đời thường do bố mẹ đăng tải và luôn nhận nhiều lời khen nhờ diện mạo ngày càng chín chắn, trưởng thành.

Nếu như lúc nhỏ gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu thì càng lớn, Subeo lại càng "lột xác" rõ rệt. Ở tuổi 16, cậu trổ mã mạnh về ngoại hình với chiều cao nổi bật, được cho là đã vượt mẹ và chạm ngưỡng trên 1m8. Gương mặt cũng dần thay đổi, không còn nét tròn trịa mà chuyển sang đường nét nam tính, sắc sảo thu hút người nhìn mỗi khi xuất hiện.

Subeo trổ mã ngày càng điển trai, phong thái ngời ngời.