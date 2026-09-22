Cường độ El Nino đang rất mạnh, cần chủ động ứng phó thiên tai cực đoan

Nhiệt độ trung bình nhiều năm trong thời kỳ từ ngày 21/9 đến 20/10 (ảnh trái); dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình từ ngày 21/9 đến 20/10/2026 (ảnh phải). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Việt Nam có thể chịu tác động của El Nino rõ hơn trong những tháng tới. Dự báo từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí quyển ngắn hạn.

Trong mùa đông năm nay, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm; nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1 - 2,5°C so với trung bình nhiều năm.

Lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có xu hướng thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Tổng lượng mưa tại Trung Bộ trong tháng tới dự báo thấp hơn từ 15 - 30%

Theo dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng (từ ngày 21/9 đến 20/10/2026) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5°C so với trung bình nhiều năm.

Số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ dự báo, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực này sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có ngày mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng khu vực Trung Bộ thấp hơn từ 15 - 30%...

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam và không khí lạnh có thể gây mưa diện rộng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam và hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới) hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ít mưa. Nền nhiệt cao kết hợp nắng nóng đến sớm sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước và lượng bốc thoát hơi nước.

Do đó, trong các tháng mùa khô đầu năm 2027, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ở mức rất cao.

Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn năm 2026; không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt mốc lịch sử.

Tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong thời kỳ từ ngày 21/9 đến 20/10 (ảnh trái); dự báo xu thế lượng mưa từ ngày 21/9 đến 20/10/2026 (ảnh phải). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, trong bối cảnh El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh và tiếp tục gia tăng cường độ, các địa phương cần chủ động ứng phó với hai nhóm nguy cơ: (1) mưa lớn, bão, lũ và các hiện tượng thiên tai cực đoan có thể xuất hiện cục bộ; (2) nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn kéo dài trong mùa khô sắp tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến El Nino, cập nhật các mô hình dự báo khí hậu trong nước và quốc tế. Đồng thời, đơn vị sẽ đánh giá cụ thể tác động đến nhiệt độ, lượng mưa, bão và nguồn nước để cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.