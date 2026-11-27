Chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tiểu khu 112.3, phường Tam Sơn. Ảnh tư liệu: Thanh Thương/TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phường Tam Sơn (Tiểu khu 112.3) là một trong những dự án được thành phố Bắc Ninh thu hút đầu tư, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cấp diện mạo đô thị. Dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 197 ha, liên quan đến 2.506 hộ dân và diện tích đất do UBND phường quản lý.

Mặc dù vậy, thời gian qua, nhiều hộ dân tại phường Tam Sơn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng. UBND phường Tam Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân. Qua quá trình vận động, các hộ đưa ra một số kiến nghị như đề nghị tăng mức giá bồi thường, hỗ trợ hoặc được bố trí đất đổi đất do cho rằng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại…

Trước đó, ngày 23/11, UBND phường Tam Sơn ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 đối với 38 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Qua tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức đối thoại ngày 25/11, có 18 hộ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 20 hộ còn lại chưa thực hiện bàn giao đất. Đến nay, toàn dự án đã có hơn 1.200/2.506 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 140/197,1 ha…

Tại khu vực 29,6 ha được nhà đầu tư đề xuất ưu tiên bàn giao mặt bằng đợt 1 tại phường Tam Sơn, đến nay, đã có 609/629 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất, đạt hơn 96,8%. Đây là khu vực được thành phố yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Tại buổi cưỡng chế, Ban Cưỡng chế thu hồi đất phường Tam Sơn công bố các quyết định, kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới, mốc giới từng thửa đất và tổ chức thu hồi, san gạt mặt bằng theo phương án được phê duyệt. Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, công tác cưỡng chế hoàn thành trong ngày, bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và an toàn.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhất là tại khu vực ưu tiên 29,6 ha, có ý nghĩa quan trọng trong tạo quỹ đất sạch, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng dự án này, tại Thông báo kết luận số 638/TB-UBND ngày 9/10/2026 về tình hình triển khai Dự án Khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và phường Tiên Du, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; phấn đấu giảm tối đa số hộ chưa đồng thuận.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện hạ tầng đô thị. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; bố trí kinh phí chi trả kịp thời cho các hộ đã được phê duyệt phương án, đồng thuận nhận tiền và bàn giao đất.