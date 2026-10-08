Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án

Các phương tiện được huy động để san gạt mặt bằng

Dự án Khu đô thị Green Garden có quy mô hơn 37 ha ảnh hưởng đến 106 hộ dân và 2 tổ chức. Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, UBND phường Đông Kinh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hộ gia đình, cá nhân chưa nhận kinh phí bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng nên UBND phường phải thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Máy chuyên dụng thực hiện phát quang, san dọn mặt bằng tại khu vực cưỡng chế thu hồi đất

Tại buổi cưỡng chế, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Green Garden đối với hộ ông Nông Quang Trung, tổng diện tích 727,3 m².

Công nhân vận chuyển tôn, sắt dựng hàng rào quây để chuẩn bị thi công các hạng mục thuộc dự án

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ cụ thể, các lực lượng tham gia cưỡng chế đã phối hợp đưa máy móc, phương tiện vào thực hiện san gạt mặt bằng trong phạm vi diện tích thu hồi bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Công tác cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, quy định của pháp luật.