Phường Phú Xuân tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án bảo tồn, tu bổ Kinh Thành Huế. Ảnh: PX

Ngày 19.11, UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 trường hợp không chịu bàn giao mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống di tích Kinh thành Huế” - khu vực các Eo bầu.

Hai trường hợp thuộc diện cưỡng chế gồm: các đồng thừa kế của ông bà Đỗ Văn Tố - Nguyễn Thị Dưỡng (tại địa chỉ 1/86 Ông Ích Khiêm); các đồng thừa kế của ông bà Phan Văn Sỹ - Hồ Thị Khương (tại địa chỉ 76 Xuân 68).

Theo phường Phú Xuân, các quyết định cưỡng chế đã được UBND TP. Huế cũ và UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành từ năm 2024 và 2025. Sau đó, cơ quan chức năng của phường tiếp tục có nhiều lần làm việc, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng.

Đối với trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Đỗ Văn Tố - Nguyễn Thị Dưỡng, thửa đất bị thu hồi toàn bộ diện tích 109,2m2. Chính sách phê duyệt bồi thường 71m2 đất ở, hỗ trợ 38,2m2 đất ở cho các đồng thừa kế với tổng số tiền hơn 684 triệu đồng (gồm bồi thường về đất, tài sản và các khoản hỗ trợ khác).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bố trí cho các đồng thừa kế của trường hợp này 6 lô đất tái định cư tại Khu quy hoạch Bắc Hương Sơ với tổng diện tích gần 409m2.

Cơ quan chức năng đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: PX

Trường hợp các đồng thừa kế ông bà Phan Văn Sỹ - Hồ Thị Khương ở Eo bầu Đông Gia (mặt Đông Kinh thành Huế), thu hồi toàn bộ 809,5m2. Trong đó, được bồi thường 550m2 đất ở (mức 99,5%) và bồi thường đất nông nghiệp liền kề diện tích 238m2, hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề đất ở 21m2 với tổng số tiền hơn 4,53 tỉ đồng.

Đề án cũng đã phê duyệt bố trí 9 lô đất tái định cư cho các đồng thừa kế của ông Phan Văn Sỹ - Hồ Thị Khương với tổng diện tích hơn 713m2 tại Khu quy hoạch Bắc Hương Sơ, nay thuộc phường Hương An, TP. Huế.

Tuy nhiên qua thời gian dài, các hộ nói trên vẫn chưa bàn giao mặt bằng nên cơ quan chức năng buộc phải cưỡng chế thu hồi đất nhằm đảm bảo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ dự án.

Các thủ tục pháp lý, quyết định cưỡng chế và thông báo thời gian thực hiện cũng đã được UBND phường Phú Xuân ban hành theo đúng quy định.

Quá trình tổ chức cưỡng chế, các lực lượng chức năng của phường Phú Xuân đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Toàn bộ tài sản, vật dụng tại các địa điểm cưỡng chế được tổ chức kiểm đếm, lập biên bản và niêm phong đầy đủ theo quy định. Người dân được bố trí đưa đến chung cư Hương Sơ, nơi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt.

Thi công tu bổ các hạng mục tại Eo bầu Đông Thái. Ảnh chụp tháng 9.2026. Ảnh: S.Thùy

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm thu hồi mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống di tích Kinh thành Huế” (giai đoạn 1).

Trong hợp phần giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1) có 2.233 hộ chính bị ảnh hưởng và đã được phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP. Huế, đến nay có 1.908 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 85,4%.

Hiện còn hơn 320 hộ chưa bàn giao mặt bằng; trong đó có 232 trường hợp thu hồi toàn bộ. Trong số các trường hợp thu hồi toàn bộ, đã có 103 trường hợp đầy đủ chính sách.

Công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1) được triển khai từ năm 2019 với khung chính sách đặc thù. Đây được xem là “cuộc di dân lịch sử” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản Huế.

Tuy nhiên hiện nay dự án đang chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, gây khó khăn cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Thời gian tới, UBND phường Phú Xuân tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục đối với những trường hợp còn vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.