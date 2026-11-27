Lực lượng liên ngành tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương họp thống nhất phương án tại UBND phường Linh Sơn.

Thực hiện các bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, THADS tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh (Phòng PC10), Công an phường Linh Sơn, UBND phường Linh Sơn cùng Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế hai vụ việc trên địa bàn phường Linh Sơn.

Theo đó, sáng 26-11, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng 195,4 m² đất (gồm 100 m² đất ở đô thị và 95,4 m² đất trồng cây lâu năm) tại thửa số 888, tờ bản đồ số 17, tổ 17, phường Linh Sơn, đối với các đồng thừa kế của ông Phạm Văn Khoa (bà Phạm Thị Thạo và 5 người liên quan) để giao cho ông Phạm Văn Khuê.

Tổ chức cưỡng chế giao quyền sử dụng đất - vụ các đồng thừa kế của ông Phạm Văn Khoa.

Sáng 27-11, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và buộc thực hiện công việc tại thửa đất số 526, tờ bản đồ số 12, tổ 5, phường Linh Sơn, đối với gia đình ông Đào Văn Nguyên, bà Nguyễn Thị Nga cùng anh Đào Minh Luân, chị Nguyễn Thanh Thủy.

Lực lượng thi hành án thực hiện đo đạc, di dời 336,5 m² trại gà, 9,8 m² chuồng gà cùng cây trồng trên đất để bàn giao 682 m² đất (gồm 133 m² đất ở và 549 m² đất trồng cây hằng năm khác, tương đương giá trị di sản 358,6 triệu đồng) cho ông Đào Xuân Liệu.

Tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và buộc thực hiện công việc - vụ ông Đào Văn Nguyên, Đào Xuân Liệu.

Trước đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các bên phải thi hành án không tự nguyện thực hiện, trì hoãn kéo dài; riêng vụ gia đình ông Nguyên đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Quá trình tổ chức cưỡng chế được triển khai theo kế hoạch và phương án bảo vệ đã thống nhất liên ngành, hoàn thành đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.