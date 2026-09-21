Cưỡng chế kiểm đếm để triển khai dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Trì Phan Thanh Dương thông tin về kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ dân trên địa bàn phường. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ được triển khai trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh và là dự án nhà nước thu hồi đất.

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam có tổng diện tích đất thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 63ha, ảnh hưởng đến khoảng 700 hộ dân. Riêng trên địa bàn phường Việt Trì, diện tích đất phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 44,8ha, trong đó diện tích phải bồi thường hơn 31,4ha.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 27ha, ban hành quyết định thu hồi hơn 29,6ha và thực hiện chi trả tiền bồi thường đối với hơn 26ha.

Tuy nhiên, tính đến sáng 21/9, vẫn còn 5 hộ dân chưa chấp hành việc kiểm đếm. Mặc dù trong suốt thời gian qua, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của phường Việt Trì đã thành lập nhiều Tổ tuyên truyền, vận động; trong đó, tổ chức 3 đợt vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.

Một trong những diện tích phải giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam. (Ảnh: NGỌC LONG)

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 23/9, tại các thửa đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Trì Phan Thanh Dương cho biết, quá trình tổ chức cưỡng chế phải bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, nội dung và trình tự theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc kiểm đếm là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án. Trước thời điểm cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ dân đồng thuận, thì việc cưỡng chế kiểm đếm sẽ không thực hiện.

Đồng chí Phan Thanh Dương thông tin thêm, hiện tại trên địa bàn phường Việt Trì đang triển khai hơn 100 dự án, trong đó có một số dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do vậy, Ủy ban nhân dân phường Việt Trì mong muốn người dân nằm trong vùng dự án đồng thuận ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra.