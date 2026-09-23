Cưỡng chế kiểm đếm đất đai, tài sản để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đông Nam

Theo kế hoạch, có 15 hộ dân thuộc diện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, với tổng diện tích 1,59 ha đất. Sau khi ban hành thông báo, UBND phường Việt Trì cùng các đơn vị liên quan đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với từng hộ dân.

Lực lượng chức năng thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đến thời điểm kiểm đếm (7h30 ngày 23/9), đã có 12/15 hộ dân phối hợp thực hiện. Số hộ phải cưỡng chế kiểm đếm là 3 hộ, với tổng diện tích 0,22 ha đất nông nghiệp.

Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã được tổ chức theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về người, tài sản và an ninh, trật tự. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Đông Nam.

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam nằm trên địa bàn các phường Việt Trì, Thanh Miếu, tổng diện tích hơn 63,5 ha, ảnh hưởng đến khoảng 700 lượt hộ dân. Riêng trên địa bàn phường Việt Trì, diện tích thực hiện dự án là 44,85 ha. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 329 lượt hộ, với diện tích 27,95 ha; chi trả tiền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho 317 lượt hộ và hoàn thành di chuyển 99 ngôi mộ.

Hiện nay, diện tích chưa giải phóng mặt bằng của dự án còn khoảng 5 ha, liên quan đến 47 hộ dân. Trong đó, một số hộ chưa nhận tiền bồi thường, một số trường hợp đang hoàn thiện phương án bồi thường hoặc chưa thực hiện kiểm đếm.