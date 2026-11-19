Kinh phí bảo trì chung cư chưa được bàn giao sau nhiều năm

Ngày 18/11/2026, ông Trần Đức Thắng, Trưởng Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang, cho biết đến thời điểm này, Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang vẫn chưa bàn giao hơn 1,55 tỉ đồng kinh phí bảo trì cho Ban quản trị, mặc dù UBND phường Bắc Nha Trang đã ban hành quyết định cưỡng chế từ ngày 22/8/2026. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến việc bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng và các diện tích nhà, đất tại chung cư vẫn chưa được giải quyết.

Chung cư Sông Đà Nha Trang (còn gọi là chung cư Uplaza, tại số 6 Bãi Dương, Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang) là dự án được tỉnh Khánh Hòa trước đây giao Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư. Chung cư gồm 21 tầng nổi, một tầng hầm, với 162 căn hộ; các căn hộ đã được bán và người dân vào ở từ cuối năm 2012. Liên quan đến việc chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, ngày 21/6/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty, với số tiền 125 triệu đồng.

Chung cư Sông Đà Nha Trang

Theo quy định, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư được thu từ người mua căn hộ, tương đương 2% giá trị căn hộ. Theo phản ánh của cư dân và Ban quản trị, khoản kinh phí này do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang thu khi bán căn hộ nhưng chưa được bàn giao đầy đủ cho Ban quản trị để thực hiện công tác bảo trì, quản lý phần sở hữu chung của chung cư.

Ông Trần Tường Khuê, nguyên Trưởng Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang, cho biết tổng số tiền kinh phí bảo trì mà cư dân đã đóng theo mức 2% là hơn 4 tỉ đồng. Từ năm 2020, sau nhiều lần đề nghị nhưng chưa nhận được khoản tiền bàn giao như mong muốn, Ban quản trị đã gửi nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và cơ quan Trung ương để đề nghị xem xét, giải quyết. Sau khi báo chí phản ánh sự cố thang máy tại chung cư vào tháng 5/2020, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, từng cho biết công ty gặp khó khăn và dự kiến trong năm đó sẽ hoàn trả 4 tỉ đồng kinh phí bảo trì. Tuy nhiên, theo ông Khuê, khoản tiền này sau đó chưa được bàn giao như dự kiến.

Tháng 5/2021, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giao Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xác minh nguồn kinh phí bảo trì mà Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đã thu và sử dụng; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xem xét xử lý theo quy định. Ngày 1/6/2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty có văn bản cam kết khắc phục các tồn tại, hư hỏng liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời hạn 30 ngày; nếu không thực hiện, việc xử lý sẽ được tiến hành theo quy định.

Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang số tiền 125 triệu đồng về hành vi chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Theo ông Trần Tường Khuê, sau đợt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa, công ty đã bàn giao cho Ban quản trị 100 triệu đồng từ quỹ bảo trì. Ông Khuê cho biết, sau đó việc bàn giao các khoản kinh phí còn lại chưa được thực hiện. Ban quản trị tiếp tục gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng; đồng thời phản ánh công ty đưa ra một số khoản đề nghị khấu trừ nhưng theo Ban quản trị, chưa có đầy đủ chứng từ để đối chiếu, làm rõ.

Theo thông tin của UBND phường Bắc Nha Trang, ngày 25/3/2026, Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang và Ban quản trị chung cư đã làm việc, trao đổi về việc bàn giao kinh phí bảo trì. Tại buổi làm việc, Ban quản trị thống nhất với số tiền công ty cam kết bàn giao là 1,5 tỷ đồng; nội dung này được ghi nhận trong biên bản cuộc họp. Theo ông Khuê, Ban quản trị đồng ý với mức tiền nêu trên nhằm sớm có nguồn kinh phí sửa chữa các hư hỏng tại chung cư và giải quyết những vấn đề chung của cư dân.

Chung cư Sông Đà Nha Trang tại Hòn Chồng - Bãi Dương

Tài khoản được thông báo phong tỏa, ban quản trị vẫn chưa nhận được tiền

Sau cuộc họp nêu trên, theo phản ánh của Ban quản trị, khoản kinh phí 1,5 tỷ đồng chưa được công ty chuyển giao theo nội dung đã thống nhất. Ngày 22/8/2026, UBND phường Bắc Nha Trang ban hành quyết định cưỡng chế kinh phí bảo trì chung cư Sông Đà Nha Trang.

Theo quyết định cưỡng chế, UBND phường Bắc Nha Trang yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 10 và các ngân hàng nơi Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang mở tài khoản thực hiện trích số tiền 1,5 tỷ đồng từ tài khoản của công ty để chuyển vào tài khoản của Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Tuy nhiên, gần 3 tháng sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang cho biết vẫn chưa nhận được khoản kinh phí nêu trên. Ông Trần Tường Khuê và ông Trần Đức Thắng cho rằng việc chậm chuyển giao khiến quyền lợi của cư dân tiếp tục bị ảnh hưởng và đề nghị cơ quan chức năng thông tin rõ tiến độ thực hiện quyết định cưỡng chế. Ông Thắng cũng phản ánh Ban quản trị đã liên hệ với cán bộ phường được phân công theo dõi vụ việc nhưng chưa nhận được thông tin cụ thể về thời điểm hoàn tất việc chuyển tiền.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cư dân, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết: theo quyết định cưỡng chế của UBND phường, ngày 30/9/2026, một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Khánh Hòa thông báo Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang có hai tài khoản tại ngân hàng này và ngân hàng đã tạm thời phong tỏa số tiền liên quan đến quyết định cưỡng chế trên các tài khoản.

Hai ngân hàng khác có chi nhánh tại Khánh Hòa xác nhận công ty có tài khoản tại các ngân hàng này, tuy nhiên số dư lần lượt là 34.000 đồng và 13.036 đồng. Riêng Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Khánh Hòa xác nhận công ty có tài khoản tại ngân hàng nhưng không cung cấp thông tin về số dư.

Như vậy, theo văn bản trả lời của cơ quan chức năng, đã có ngân hàng thông báo tạm thời phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang liên quan đến khoản tiền phải thực hiện theo quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, đến thời điểm phản ánh, Ban quản trị chung cư cho biết vẫn chưa nhận được khoản tiền này. Ban quản trị tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng thông tin, hướng dẫn và đẩy nhanh việc thực hiện quyết định.

Ngày 2/11/2026, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang có văn bản trả lời, cho biết UBND phường đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thực hiện cưỡng chế kinh phí bảo trì theo quyết định đã ban hành từ tháng 8/2026.