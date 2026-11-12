Cưỡng chế bàn giao đất phục vụ dự án thành phần 1-Đường ven biển

Địa điểm cưỡng chế tại thửa đất số 34 (nay là thửa đất số 36), tờ bản đồ số 01, thôn Thượng Hải, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị.

Chấp hành viên kiểm tra sơ đồ, xác định ranh giới khu đất trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án tại xã Sen Ngư - Ảnh: Quang Ngọc

Theo nội dung bản án, ông Nguyễn Đình Hiệu và bà Nguyễn Thị Hiền phải trả lại cho ông Nguyễn Quang Kữu và bà Đinh Thị Liễn diện tích 1.335,8m² đất, trong đó có 1.047,2m² đất được sử dụng và 288,6m² đất thuộc quy hoạch đường giao thông ven biển. Đồng thời, phải di dời hoặc tháo dỡ 450,9m² chuồng trại và 81,81m tường rào nằm trên phần đất phải bàn giao. Phần công trình phải tháo dỡ theo bản án không ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà gia đình đang sử dụng, sinh sống.

Đây là vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp. Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục các đương sự tự nguyện thực hiện nghĩa vụ. Ngày 3/8/2026, chấp hành viên tiếp tục thông báo yêu cầu ông Hiệu, bà Hiền di dời, phá bỏ công trình để trả lại đất nhưng các đương sự không thực hiện.

Các lực lượng chức năng phối hợp triển khai nhiệm vụ tại buổi cưỡng chế thi hành án dân sự ở thôn Thượng Hải, xã Sen Ngư - Ảnh: Quang Ngọc.

Đáng chú ý, trong quá trình xác minh, đo đạc và xác định mốc giới phục vụ thi hành án, ông Hiệu, bà Hiền cùng một số người thân đã có hành vi chống đối, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ cơ quan thi hành án, ông Hiệu từng sử dụng dao rựa đe dọa, rượt đuổi các thành viên hội đồng đo đạc, khiến việc xác minh, đo đạc phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Tại buổi cưỡng chế, ông Hiệu, bà Hiền và một số người thân trong gia đình tiếp tục có hành vi chống đối, gây cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, THADS tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng liên quan vẫn kiên quyết triển khai phương án cưỡng chế theo quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng đất theo bản án.

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình trên diện tích đất bị cưỡng chế, phục vụ bàn giao mặt bằng thi công dự án thành phần 1-Đường ven biển - Ảnh: Quang Ngọc

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, giữ vững kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1-Đường ven biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.