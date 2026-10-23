Cưỡng chế 5 hộ dân cuối cùng, bàn giao mặt bằng thi công cao tốc từ Nghệ An sang Lào

Theo chính quyền địa phương, đây là những hộ dân cuối cùng trong số 18 hộ nằm trong vị trí GPMB phải thực hiện cưỡng chế, gồm công trình, tài sản, nhà ở trên đất bị thu hồi.

Sau khi lực lượng chức năng di dời tài sản ra khỏi nhà, đơn vị thi công đã đưa máy móc tới giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Hội đồng GPMB xã Nam Đàn)

Trước buổi cưỡng chế, các thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng của xã đã cùng với, đại diện đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Nghệ An tới gia đình tiếp tục tuyên truyền vận động nhưng các gia đình vẫn không đồng tình với phương án chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến sáng 23/10 , sau khi đọc thông báo và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cưỡng chế GPMB, quyền và nghĩa vụ của những người liên quan, các tổ cưỡng chế đã bắt tay vào di chuyển đồ đạc, tài sản của các hộ dân rồi thực hiện tháo dỡ công trình.

Hoạt động cưỡng chế diễn ra nhanh chóng, không xảy ra tụ tập đông người, an ninh trật tự trong khu vực được đảm bảo.

Sau khi cưỡng chế xong 5 hộ dân cuối cùng phần mặt bằng qua xã Nam Đàn đã được khơi thông, đảm bảo điều kiện cho các nhà thầu ở gói thầu XL02 triển khai thi công. (Ảnh: Hội đồng GPMB xã Nam Đàn)

Trước đó, vào các ngày 14 và 22/10, UBND xã Nam Đàn cũng đã tổ chức 2 đợt cưỡng chế và thu hồi đất của 13 hộ. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đàn cho biết, Tuyến đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ là dự án trọng điểm quốc gia. Cho nên, ngay khi nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Nam Đàn với chiều dài hơn 10 km. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 83,3 ha, liên quan đến 1.283 thửa đất và 689 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến ngày 10/10/2026, có 561 hộ sở hữu đất nông nghiệp và 45 hộ sở hữu đất trong phạm vi các mỏ đất phục vụ dự án đã bàn giao mặt bằng.

Đối với đất vườn, đất ở, có 18/126 hộ không đồng thuận với phương án bồi thường dẫn đến phải tổ chức cưỡng chế. Riêng đối với 2 hộ sở hữu đất nông nghiệp chưa đồng thuận phương án kiểm đếm, xã cũng đang thực hiện biện pháp kiểm đếm bắt buộc để bàn giao đất cho nhà thầu.

Như vậy, đến thời điểm này, xã Nam Đàn đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, để triển khai cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tỉnh cần thu hồi mặt bằng trên tổng chiều dài khoảng 60,031km, gồm 5,22km đất ở; 25,28km đất nông nghiệp; 25,88km đất lâm nghiệp, trong đó có 10,4km rừng phòng hộ; 1,4km đất sản xuất, kinh doanh; 1,08km đất giao thông; 0,66km đất mặt nước và 0,44km đất quốc phòng. Dự án ảnh hưởng đến 3.057 hộ dân, trong đó có 313 hộ có đất ở (199 hộ thuộc diện tái định cư), 2.744 hộ có đất nông nghiệp, lâm nghiệp và 314 ngôi mộ.