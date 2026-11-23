Thực hiện Kết luận số 114 ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363 ngày 24-9-2026 của UBND thành phố về xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, UBND xã Tây Phương, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 17 trường hợp vi phạm đất đai.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Mạnh Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cấn Văn Hương chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Công Phương

Theo kế hoạch của UBND xã, 17 trường hợp cưỡng chế gồm 14 trường hợp thuộc địa bàn xã Hữu Bằng cũ, 2 trường hợp tại xã Canh Nậu cũ và 1 trường hợp tại xã Thạch Xá cũ. Hiện trạng vi phạm gồm đổ đất, xây móng, dựng hàng rào và dựng lán tôn trên đất vi phạm.

Để triển khai nhiệm vụ, UBND xã thành lập hai tổ thực hiện cưỡng chế. Tổ 1 phụ trách các trường hợp vi phạm thuộc địa bàn Hữu Bằng cũ; Tổ 2 thực hiện tại địa bàn Canh Nậu và Thạch Xá cũ.

Các lực lượng được huy động tham gia đảm bảo phối hợp đúng quy định. Ảnh: Công Phương

Các tổ có sự tham gia của cán bộ chuyên môn, đại diện thôn và các lực lượng liên quan, phối hợp thực hiện việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả theo các quyết định đã ban hành.

Quá trình cưỡng chế được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người, tài sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: Công Phương

Công tác kiểm kê, di chuyển, bàn giao, niêm phong và bảo quản tài sản của các hộ được thực hiện theo quy định.

Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Tây Phương Trần Văn Hòa cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong xử lý vi phạm đất đai, từ đó đồng thuận, tích cực chấp hành, chủ động tự tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả.

Máy xúc cuốc móng và nền khu vực người dân chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. Ảnh: Công Phương

"Việc người dân tự giác thực hiện không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần hạn chế những thiệt hại về tài sản, tiết kiệm chi phí, nhân lực và phương tiện cho gia đình, đồng thời giảm áp lực về nguồn lực tổ chức cưỡng chế đối với chính quyền địa phương.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa công tác xử lý vi phạm đất đai thực hiện hiệu quả, đúng quy định, giữ vững kỷ cương trên địa bàn”, Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Tây Phương Trần Văn Hòa nhấn mạnh.