'Cuốn truyện bị đốt': Hành trình tìm lại sự thật từ những trang viết

Vở diễn “Cuốn truyện bị đốt” của Sân khấu Kịch Hồng Vân dàn dựng đại diện cho sắc màu nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Hồng Vân, đưa khán giả trở về với những ký ức chiến tranh, nơi tình yêu, sự hy sinh và những bí mật của quá khứ đan xen trong một câu chuyện giàu cảm xúc.

Qua từng lớp diễn, tác phẩm để lại nhiều suy ngẫm về giá trị của sự thật, lòng thủy chung và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì đất nước.

Điểm khởi đầu của câu chuyện là quyết định đốt một cuốn bản thảo viết về những hồi ức ở dãy Trường Sơn của Vũ Lâm, Giám đốc Nhà xuất bản. Hành động tưởng chừng có thể xóa đi những trang ký ức về một thời bom đạn lại trở thành nút thắt mở ra hàng loạt sự thật bị chôn giấu.

Những câu chuyện về người lính, về tuổi xuân gửi lại chiến trường và những cuộc đời dang dở dần hiện lên, khiến quá khứ không thể bị vùi lấp.

Câu chuyện tình giữa Hằng và Hiệp là một trong những tuyến nội dung tạo nhiều day dứt. Tưởng rằng người mình yêu đã hy sinh, Hằng chấp nhận kết hôn với Vũ Lâm – người bạn thân của Hiệp.

Nhưng những biến cố sau đó khiến cô phải đối diện với sự thật, đồng thời đứng trước lựa chọn giữa tình nghĩa, lương tâm và những ràng buộc của cuộc sống hiện tại.

Sự trở về của Hiệp, người lính bị thương nặng rồi trôi dạt đến vùng biển Phước Hải, càng khiến câu chuyện thêm nhiều lớp lang. Tại đây, những mối liên hệ tưởng như rời rạc giữa các nhân vật dần được nối lại.

Thắm, nữ chiến sĩ từng gặp Hiệp ở Trường Sơn, cùng những bí mật liên quan đến Vũ Lâm đã góp phần làm sáng tỏ những góc khuất của quá khứ. Mỗi tình tiết được mở ra lại đặt người xem trước những câu hỏi về tình yêu, sự phản bội, lòng vị tha và cái giá của những lựa chọn cá nhân.

Không chỉ gợi xúc động bằng những số phận éo le, “Cuốn truyện bị đốt” còn tạo sức nặng từ cuộc đấu tranh nhằm khôi phục bản thảo gốc. Hằng, từ vị trí người vợ của Vũ Lâm, đã lựa chọn đứng về phía sự thật, giúp chủ nhân cuốn bản thảo khôi phục những trang viết tưởng chừng đã mất. Chi tiết ấy tạo điểm nhấn cho tác phẩm, khẳng định rằng những giá trị chân chính không dễ dàng bị xóa bỏ, dù có lúc bị che lấp bởi lòng tham hay những toan tính cá nhân.

Trên sân khấu, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tò mò, hồi hộp trước những bí mật chưa được hé lộ đến xót xa khi chứng kiến những mất mát mà chiến tranh để lại.

Với cách xây dựng tình huống xoay quanh một cuốn bản thảo bị đốt, vở diễn từng bước đưa người xem đi từ những nghi vấn đến sự vỡ lẽ, từ căng thẳng trước các mâu thuẫn đến lắng đọng khi những bí mật được phơi bày.

Câu chuyện về những người lính và các cô gái ở Quán Tiên Trường Sơn vì thế không chỉ là hồi ức về chiến tranh, mà còn là hành trình tìm lại sự thật và gìn giữ những giá trị thuộc về con người.

Khép lại câu chuyện, điều còn đọng lại không chỉ là những mất mát, dang dở của một thời chiến tranh, mà còn là sự trân trọng đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. “Cuốn truyện bị đốt” nhắc người xem rằng có những trang sử có thể bị thiêu cháy trên giấy, nhưng ký ức, tình người và sự hy sinh chân thành sẽ còn sống mãi trong lòng các thế hệ.

Sự kiện Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.