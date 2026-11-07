'Cuốn truyện bị đốt' có chuyến lưu diễn đầu tiên sau khi nhận 5 giải thưởng

Ê kíp vở kịch "Cuốn truyện bị đốt" trong buổi diễn vào hôm qua 6.11

Sau những suất diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân và 5 giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, vở kịch Cuốn truyện bị đốt vừa có chuyến lưu diễn đầu tiên tại xã Long Điền (TP.HCM), thu hút đông khán giả.

Ê kíp mong muốn tiếp tục đưa tác phẩm đến nhiều địa phương, để câu chuyện về những người thanh niên xung phong trong chiến tranh và những năm tháng hậu chiến được lan tỏa rộng rãi hơn.

Chuyến lưu diễn diễn ra ngày 6.11 tại xã Long Điền, TP.HCM, khán phòng gần 600 chỗ ngồi được lấp đầy, cho thấy sự quan tâm của người dân địa phương đối với tác phẩm.

Đây cũng là điểm khởi đầu cho kế hoạch đưa Cuốn truyện bị đốt đến phục vụ khán giả ở nhiều tỉnh, thành.

Một số hình ảnh trong vở kịch

Vở kịch của tác giả Tất Thọ, do NSND Hồng Vân đạo diễn, khai thác câu chuyện về những con người từng đi qua chiến tranh và những tổn thương còn lại sau ngày đất nước hòa bình. Tác phẩm có sự tham gia của Nhật Kim Anh, NSƯT Ốc Thanh Vân, NS Hoàng Khôi, NS Hoàng Trung Anh,…

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, vở diễn đã giành 5 giải thưởng, trong đó Nhật Kim Anh và NSƯT Ốc Thanh Vân được trao Huy chương Vàng.

Chia sẻ sau suất lưu diễn đầu tiên, nữ diễn viên cho biết chị vui mừng khi tác phẩm được khán giả Long Điền đón nhận. Sau những suất diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân cùng các giải thưởng đạt được, phản hồi của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tiếp tục mang đến cho ê kíp nhiều động lực.

NSND Hồng Vân chia sẻ tại buổi diễn

Theo Nhật Kim Anh, một số khán giả trẻ nhận xét nội dung vở diễn không nặng nề như họ từng hình dung về đề tài chiến tranh. Tác phẩm có những tình huống tạo tiếng cười, những khoảnh khắc xúc động và câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc.

Qua đó, hình ảnh người thanh niên xung phong trong thời chiến và cả những năm tháng sau chiến tranh được thể hiện gần gũi hơn. Trên tất cả, tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống vẫn là giá trị xuyên suốt mà vở diễn muốn gửi đến người xem.

Nhật Kim Anh cho biết, chị và ê kíp mong muốn các địa phương, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện đưa vở diễn đến phục vụ cán bộ hưu trí, gia đình có công với cách mạng và những người từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Đây cũng là dịp để những người từng đi qua chiến tranh gặp lại ký ức một thời, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những hy sinh thầm lặng của cha ông.

Khán giả hào hứng xem kịch và giao lưu diễn viên

Sau chuyến lưu diễn tại Long Điền, ê kíp đang nhận được lời mời từ một số địa phương. Nhật Kim Anh bày tỏ mong muốn sớm đưa vở diễn đến Phước Hải, nơi câu chuyện trong tác phẩm gắn với bối cảnh địa phương, đồng thời có kế hoạch lưu diễn tại Cần Thơ và trở lại Hà Nội trong thời gian tới.

Nữ diễn viên cũng kỳ vọng lãnh đạo các địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu tác phẩm đến các đơn vị, tổ chức để vở diễn có thêm cơ hội tiếp cận công chúng. Theo Nhật Kim Anh, điều quan trọng là câu chuyện có thật cùng những giá trị nhân văn của tác phẩm được truyền tải đến nhiều đối tượng khán giả.

Đại diện địa phương, bà Huỳnh Thị Kim Bình, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Long Điền cho biết chương trình được phối hợp tổ chức với Sân khấu kịch Hồng Vân nhân dịp hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Thông qua vở diễn, địa phương mong muốn lan tỏa ý nghĩa của sự hy sinh, cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong trong chiến tranh, đồng thời giáo dục truyền thống và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Theo bà Kim Bình, việc khán phòng kín chỗ cho thấy người dân địa phương quan tâm và hưởng ứng chương trình. Bà mong muốn tác phẩm tiếp tục được giới thiệu đến nhiều địa phương, nhất là với thế hệ trẻ, để những câu chuyện về sự hy sinh của thanh niên xung phong và giá trị của hòa bình hôm nay được hiểu rõ hơn.