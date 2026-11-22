Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, chia sẻ những trang sổ tay đặc biệt ghi lại hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Cuốn sổ được ghi chép bằng bút bi xanh, với những sơ đồ, con số và dòng chú thích ngắn gọn, tái hiện quá trình phát hiện hài cốt qua từng lớp đất.

Cụ thể, ngày 4/11, lực lượng phát hiện 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên; ngày 5/11, tìm thấy 17 bộ ở lớp thứ hai; ngày 6/11, thêm 24 bộ ở lớp thứ ba. Đến lớp thứ tư, lực lượng tiếp tục phát hiện 19 bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, cả 4 lớp hài cốt nằm trong một hố chôn tập thể rộng khoảng 12m², với tổng cộng 99 liệt sĩ.

Sơ đồ quy tập 39 hài cốt liệt sĩ trong ngày 4/11. Ảnh: BTL

Sơ đồ vị trí quy tập 17 hài cốt liệt sĩ trong ngày 5/11. Ảnh: BTL

Chia sẻ về những ghi chép trong cuốn sổ, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kể: "Có một chi tiết trong cuốn sổ khiến mọi người dừng lại rất lâu. Sau buổi sáng đưa được 19 bộ hài cốt lên, gương mặt anh em đã mệt nhoài. Vậy mà trước khi trở lại làm việc buổi chiều, các chiến sĩ vẫn nhắc nhau thắp hương cho các liệt sĩ. Ở lớp cuối cùng, khi những sợi dây trói lộ ra cùng hài cốt, anh em lặng đi".

Trao đổi với PV VietNamNet về ý nghĩa của cuốn sổ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, việc ghi chép nhật ký, phác họa vị trí, tư thế và cách các hài cốt nằm tại hiện trường là một phần trong quy trình tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Các thông tin đều được cán bộ, chiến sĩ ghi lại tỉ mỉ, đánh số và lưu trữ cẩn thận.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Giải thích các ký hiệu trong cuốn sổ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, những chấm tròn và nét bút gấp khúc dùng để mô tả tư thế từng hài cốt. Mỗi lớp đều có sơ đồ riêng, ghi rõ ngày phát hiện và số thứ tự, làm cơ sở đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ và phục vụ giám định ADN sau này.

Thiếu tướng Trung cho biết thêm, quá trình chứng kiến các hài cốt liệt sĩ nằm cạnh, chồng lên nhau khiến ông không khỏi xúc động. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 luôn cố gắng thực hiện công việc thật tỉ mỉ, bóc tách riêng từng hài cốt, không để lẫn vào nhau.

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, việc quy tập riêng từng bộ hài cốt có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xác định danh tính bằng phương pháp ADN. Ngay cả khi hài cốt nằm chồng thành nhiều lớp, lực lượng tìm kiếm vẫn nỗ lực bóc tách từng bộ để lấy mẫu sinh phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám định sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với tinh thần kiên trì, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các liệt sĩ, đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đã tận tâm gìn giữ từng dấu tích trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Công tác ghi chép các thông tin về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 1.091 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 383 bộ kèm di vật.

Cụ thể, đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt và tổ chức truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến 21/11) tiếp tục tìm thấy 360 hài cốt, trong đó 76 bộ có di vật. Riêng ngày 21/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 30 bộ hài cốt, có 1 bộ kèm di vật.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, có 1.058 bộ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trong ngày 21/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 30 bộ hài cốt và 1 bộ di vật kèm theo. Ảnh: BTL