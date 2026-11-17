Andre Agassi (sinh năm 1970), cựu tay vợt Mỹ từng giành 8 danh hiệu Grand Slam và huy chương vàng Olympic, yêu thích sách từ nhỏ nhưng phải nghỉ học năm 14 tuổi để tập trung cho sự nghiệp tennis. Khi trưởng thành, ông đặc biệt quan tâm đến những cuốn hồi ký về gia đình và cuộc sống. Một trong số đó đã truyền cảm hứng để Agassi viết cuốn tự truyện xuất bản năm 2009. Dưới đây là những tựa sách được tay vợt lựa chọn. Ảnh: Robert Deutsch, USA Today.

The Tender Bar (tạm dịch: Quán bar dịu dàng) là cuốn hồi ký của J.R. Moehringer, nhà báo người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer. Tác phẩm kể về tuổi thơ và quá trình trưởng thành của tác giả trong hoàn cảnh thiếu vắng người cha. Ông tìm thấy sự quan tâm và những bài học cuộc sống từ người thân, nhân viên và khách quen tại một quán bar ở Long Island, New York (Mỹ). Agassi đọc cuốn sách vào năm 2006, khi chuẩn bị giải nghệ và cố tình chia nhỏ số trang để kéo dài thời gian đọc. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2015, ông gọi đây là cuốn sách thay đổi cuộc đời mình, đồng thời cho biết tác phẩm đã truyền cảm hứng để ông viết hồi ký Open. Ảnh: Spectre Books.

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike (Gã nghiện giày) kể về hành trình Phil Knight xây dựng Nike, tập đoàn đồ thể thao của Mỹ, từ một doanh nghiệp nhỏ chuyên nhập khẩu giày chạy bộ Nhật Bản. Khởi nghiệp với 50 USD vay từ cha, Knight trải qua nhiều khó khăn về tài chính, cạnh tranh và quản lý trước khi đưa Nike trở thành thương hiệu toàn cầu. Trong lời nhận xét được nhà xuất bản Simon & Schuster đăng tải, Agassi cho biết cuốn sách giúp ông hiểu rõ hơn về Knight dù hai người đã quen biết từ lâu. Ảnh: Huy Nguyễn/FB.

Winning Ugly: Mental Warfare in Tennis (tạm dịch: Chiến thắng bằng mọi cách: Cuộc chiến tâm lý trong tennis) tập trung vào chiến thuật và yếu tố tâm lý trong thi đấu quần vợt. Brad Gilbert, cựu tay vợt chuyên nghiệp người Mỹ, chia sẻ cách phân tích điểm yếu đối thủ, kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh lối chơi để giành chiến thắng, kể cả khi vận động viên không có kỹ thuật vượt trội. Trong hồi ký Open, Agassi kể rằng ông từng từ chối đọc cuốn sách khi được người bạn Perry Rogers giới thiệu, bởi việc đọc khiến ông nhớ đến những trải nghiệm không vui ở trường học. Tuy nhiên, Gilbert sau này trở thành HLV có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp Agassi. Ảnh: Bookbot.

The Scarlet Letter (Chữ A màu đỏ) là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne, lấy bối cảnh cộng đồng Thanh giáo ở Massachusetts (Mỹ) vào thế kỷ XVII. Tác phẩm kể về Hester Prynne, người phụ nữ bị buộc phải mang chữ A màu đỏ trên ngực áo như hình phạt vì ngoại tình. Qua cuộc sống của nhân vật, cuốn sách khai thác những vấn đề về định kiến xã hội, cảm giác tội lỗi và hành trình tìm kiếm sự tha thứ. Agassi nhắc đến tác phẩm khi kể về quãng thời gian đi học trong hồi ký Open. Dù có năng khiếu với môn tiếng Anh và yêu thích văn học, ông thường gặp khó khăn trong việc tập trung do áp lực luyện tập tennis. Ảnh: Nguyen Ngoc Anh/FB.

Về cuốn tự truyện nổi tiếng của huyền thoại 56 tuổi, tác phẩm có tựa đề Open: An Autobiography (tạm dịch: Mở lòng: Tự truyện), xuất bản năm 2009. Cuốn sách kể lại cuộc đời Agassi, từ những năm tháng bị cha ép luyện tập tennis đến khi trở thành một trong những tay vợt thành công nhất thế giới. Tự truyện đề cập đến áp lực thi đấu, những cuộc hôn nhân, việc sử dụng ma túy đá và cuộc đấu tranh tâm lý kéo dài trong sự nghiệp. Cuốn sách ra đời sau khi Agassi đọc The Tender Bar và chủ động liên hệ với tác giả J.R. Moehringer để hợp tác viết hồi ký. Dù dành khoảng 2 năm rưỡi hoàn thiện cuốn sách, Agassi tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với SBS năm 2019 rằng ông chưa từng đọc lại tác phẩm sau khi xuất bản. Ảnh: @author_bibliophile_bites.