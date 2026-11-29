Với sự tham dự của đạo diễn Chung Chí Công cùng dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi, chương trình mang đến một cuộc gặp gỡ ấm áp, rộn ràng niềm vui dành cho độc giả yêu sách và những khán giả yêu mến bộ phim.

Câu chuyện từ màn ảnh rộng đến trang sách

Từ những trang truyện do Mộng Hoài viết tặng Minh Hiếu trong bộ phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cuốn sách Bông hoa duy nhất đã bước ra khỏi màn ảnh rộng, hiện diện ngoài đời thực dưới hình thức sách tranh.

Cuốn sách giúp lưu giữ và lan tỏa những cảm xúc tích cực mà tác phẩm điện ảnh đã mang lại. (Ảnh: Hà Anh)

Sách tranh do đạo diễn Chung Chí Công viết lời, khoác lên mình nét vẽ đặc trưng cùng góc nhìn tươi sáng của họa sĩ Đăng Trần. Cuốn sách dẫn dắt độc giả chìm đắm trong một thế giới tưởng tượng rực rỡ sắc màu.

Độc giả sẽ theo chân cô bé Hoa Mẫu Đơn không muốn phai tàn khi đông tới như những bông hoa khác, nên đã theo đàn cò bay tới một ngôi sao và tình cờ gặp gỡ với cậu bé Phi Hành Gia. Thế rồi cả hai cùng nhau du hành trong vũ trụ bao la để theo đuổi những ước mơ mình hằng ấp ủ bấy lâu.

Qua những trang viết, Bông hoa duy nhất gửi gắm những thông điệp dịu dàng về tình yêu thương, niềm tin và sự trân trọng trước những ước mơ đẹp đẽ mà mỗi người đang ấp ủ trong tâm hồn.

Bông hoa duy nhất cũng là tên ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hải Âu soạn nhạc và đạo diễn Chung Chí Công viết lời riêng cho phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Từ điện ảnh, âm nhạc đến những trang sách tranh, câu chuyện về ước mơ đã được kể qua nhiều hình thức nghệ thuật và mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả và độc giả.

Không chỉ là món quà dành tặng những tâm hồn mộng mơ, sách tranh Bông hoa duy nhất còn là lời cảm ơn ê-kíp làm phim gửi đến những khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng Cảm ơn người đã thức cùng tôi trong suốt hành trình vừa qua.

Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hà Anh)

Cuộc gặp gỡ của điện ảnh, sách và âm nhạc

Nhân dịp ra mắt cuốn sách tranh Bông hoa duy nhất, Nhà xuất bản Kim Đồng và hãng phim 30 Pictures phối hợp tổ chức buổi giao lưu thân mật cùng ê-kíp làm phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Tham dự chương trình có đạo diễn Chung Chí Công – người sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo hãng phim 30 Pictures, đạo diễn của hai bộ phim điện ảnh độc lập Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019) và Cảm ơn người đã thức cùng tôi (2026).

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các diễn viên Võ Phan Kim Khánh, Chi Phạm, Tào Nhân, Anh Nguyễn, Choco Trúc Phương, Thiếu Lan và Minh Xíu.

Trong chương trình, độc giả được lắng nghe những chia sẻ chân thành từ đạo diễn Chung Chí Công, khám phá hành trình đưa câu chuyện trên màn ảnh trở thành những trang sách tranh sinh động, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do các diễn viên thể hiện và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tương tác thú vị.

Đây là dịp đặc biệt để các độc giả cùng khám phá thế giới tranh vẽ rộn ràng màu sắc, để những khán giả yêu mến bộ phim gặp lại các gương mặt thân quen và cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm đẹp trong đời thực từ những thước phim trên màn ảnh.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng phát hành sách tranh Bông hoa duy nhất, đạo diễn Chung Chí Công cho biết: “Trong thời gian đi cinetour quảng bá cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, một điều làm tụi mình ngạc nhiên là có rất nhiều em nhỏ được ba mẹ dẫn đến rạp xem phim. T

Tuyệt vời hơn nữa là các bé có thể nhanh chóng ngâm nga theo những ca khúc trong phim và bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt dành cho phân đoạn hoạt hình về Phi Hành Gia và Hoa Mẫu Đơn. Vài bạn nhỏ thậm chí còn trực tiếp đến hỏi chi tiết hơn về câu chuyện này".

Với tất cả những tình cảm đó, ê-kíp đã quyết định phát hành độc lập câu chuyện về Phi Hành Gia và Hoa Mẫu Đơn dưới dạng một cuốn sách tranh. Món quà này dành tặng cho những khán giả đã yêu mến bộ phim khi ra rạp, đặc biệt là tặng cho các khán giả nhí ôm lòng tò mò về những chuyện chưa kể trong chuyến phiêu lưu của Phi Hành Gia và Hoa Mẫu Đơn.

Các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn làm phim giao lưu tại sự kiện. (Ảnh: Hà Anh)

"Chúng tôi tin rằng, dù khởi nguồn từ bộ phim, nhưng Bông hoa duy nhất vẫn mang một đời sống và những tầng ý nghĩa độc lập. Hi vọng cuốn sách tranh sẽ trở thành một mảnh ghép trọn vẹn, lưu giữ những kí ức đẹp nhất của mọi người về bộ phim", đạo diễn chia sẻ.

Từ phim điện ảnh đến trang sách, Bông hoa duy nhất mở ra một hành trình mới cho những sản phẩm trên màn ảnh rộng. Nhà xuất bản Kim Đồng và 30 Pictures mong rằng cuốn sách sẽ tiếp tục được độc giả đón nhận, yêu thương và trở thành người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục những ước mơ đẹp đẽ trong cuộc sống.