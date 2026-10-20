Cuốn sách giúp tìm lại bình yên trong tâm hồn

Minh họa/INT

Dale Carnegie (1888 - 1955) là nhà văn, diễn giả và nhà đào tạo nổi tiếng người Mỹ. Ông được biết đến qua những tác phẩm về nghệ thuật giao tiếp, ứng xử và phát triển bản thân. Ông dành nhiều năm quan sát tâm lý con người và tìm hiểu nguyên nhân khiến con người lo lắng, bất an, mất tự tin và đau khổ.

Những điều ông viết không phải lý thuyết xa vời, mà thường bắt đầu từ những vấn đề rất đời thường: Công việc, tiền bạc, gia đình, các mối quan hệ, sự thất bại, bệnh tật, tương lai và những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta.

“Quẳng gánh lo đi và vui sống” là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Dale Carnegie. Điều khiến tôi đặc biệt yêu thích cuốn sách này là cách tác giả giúp người đọc nhận ra một sự thật rất giản dị: Nhiều khi điều làm chúng ta mệt mỏi không phải bản thân vấn đề, mà là cách chúng ta suy nghĩ mãi về vấn đề ấy.

Có những chuyện chưa chắc đã xảy ra, nhưng chúng ta đã mất bao ngày để lo sợ về nó. Có những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa, nhưng chúng ta vẫn nghĩ đi nghĩ lại và tự làm mình buồn.

Đọc cuốn sách này, tôi nhận ra cuộc đời vốn đơn giản hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Chính sự lo lắng quá mức đôi khi khiến chúng ta làm cho điều đơn giản trở nên phức tạp, chuyện nhỏ thành nỗi buồn lớn, những ngày bình yên thành những ngày đầy bất an.

Cuốn sách cũng giúp tôi hiểu rằng quá khứ không thể quay lại, tương lai chưa đến, điều quý giá nhất mà chúng ta thật sự có chính là ngày hôm nay. Vậy tại sao chúng ta không sống trọn vẹn cho hôm nay? Và nếu hôm nay vẫn còn bình yên, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn những người mình yêu thương, thì hãy biết ơn những điều giản dị ấy.

Tôi đặc biệt thích thông điệp của cuốn sách: Đừng đánh đổi sự bình yên của ngày hôm nay cho những nỗi lo của ngày mai.

Bìa tác phẩm.

Cuộc sống hiện đại khiến con người có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin, chịu nhiều áp lực, luôn phải chạy theo công việc, tiền bạc, các mối quan hệ và những kỳ vọng. Vì vậy, tâm trí dễ mệt mỏi hơn. Nhiều người thường xuyên căng thẳng, lo âu, mất ngủ, thậm chí gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.

Tất nhiên, không phải cứ đọc cuốn sách này là mọi lo âu hay buồn phiền đều biến mất. Có những vấn đề tâm lý cần sự giúp đỡ của bác sĩ hoặc chuyên gia. Nhưng cuốn sách có thể giúp chúng ta thay đổi cách nhìn, biết dừng lại đúng lúc và học cách không tự làm khổ mình.

Riêng tôi, sau khi đọc xong cuốn sách, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi nhận ra mình không cần lo lắng cho mọi chuyện. Không phải chuyện gì cũng cần câu trả lời ngay lập tức. Không phải điều gì cũng nằm trong khả năng của mình. Và không phải nỗi lo nào cũng đáng để mình mất một giấc ngủ ngon. Có lẽ càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu rằng bình an trong tâm hồn là tài sản vô cùng quý giá.

Có tiền rất tốt, có thành công rất đáng quý, nhưng nếu trong lòng lúc nào cũng bất an thì cuộc sống cũng khó có thể vui được. Đôi khi, hạnh phúc không phải là có thêm thật nhiều, mà là biết buông bớt những điều không cần thiết.

Tôi rất biết ơn cuốn sách này, vì nó đến với tôi vào một thời điểm thích hợp. Nó không dạy tôi cách có một cuộc đời hoàn hảo, mà giúp tôi hiểu rằng mình có thể sống nhẹ nhàng hơn trong chính cuộc đời mà mình đang có.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, đang suy nghĩ quá nhiều, đang mang trong lòng những nỗi lo không biết nói cùng ai, tôi thật lòng muốn giới thiệu bạn tìm đọc “Quẳng gánh lo đi và vui sống”.

Hãy đọc thật chậm và đọc bằng chính trải nghiệm của mình. Biết đâu, sau khi gấp cuốn sách lại, bạn cũng sẽ mỉm cười và nhận ra: Cuộc đời vốn đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Không phải gánh nặng nào cũng cần mang theo. Không phải nỗi lo nào cũng đáng để mất ngủ. Và đôi khi, điều chúng ta cần làm chỉ đơn giản là “quẳng gánh lo đi” để lòng nhẹ hơn và vui sống.