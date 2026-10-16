Cuốn sách giải mã quyền lực hậu trường sân cỏ

Mino Raiola và Jorge Mendes (ảnh) từng là hai siêu cò hàng đầu thế giới.

Đó là cuộc chiến của những hợp đồng triệu đô, những cái bắt tay ma quái và các thương lượng đầy toan tính. Cuốn sách "Siêu Cò Bóng Đá" của hai tác giả Vũ Gia Luyện và Vũ Hoàng vén màn toàn bộ cấu trúc ngầm ấy, mang đến cho người đọc cái nhìn trần trụi và chân thực nhất về tầng lớp quyền lực đặc biệt: những "siêu cò" môi giới.

Ngành công nghiệp khổng lồ

Thế giới bóng đá hiện đại không còn thuần túy là môn thể thao giải trí mà đã chuyển mình thành một ngành công nghiệp thương mại khổng lồ trị giá hàng tỷ USD.

Trong guồng quay đó, vai trò của người đại diện (Agent) không dừng lại ở việc đàm phán lương thưởng. Cuốn sách khắc họa rõ nét chân dung những nhân vật tốn nhiều mực báo giới như Jorge Mendes hay cố môi giới Mino Raiola, những kẻ có khả năng làm thay đổi cục diện cả một mùa giải chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại.

Họ không chỉ định hình sự nghiệp của các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Erling Haaland hay Paul Pogba, mà còn thao túng chính sách chuyển nhượng của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Điểm đặc sắc của "Siêu Cò Bóng Đá" nằm ở cách tác giả bóc tách tâm lý và nghệ thuật thương thuyết đỉnh cao. Người đọc sẽ đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác khi chứng kiến những ngón nghề đàm phán.

Từ việc tung tin đồn qua truyền thông để ép giá, tạo ra sự cạnh tranh ảo giữa các đội bóng, cho đến việc tận dụng mối quan hệ thâu tóm quyền kiểm soát phòng thay đồ.

Cuốn sách không ngần ngại chỉ ra rằng, trong mắt các siêu cò, cầu thủ vừa là thân chủ nhưng cũng vừa là những "món hàng" mang lại khoản tiền hoa hồng kếch xù.

Cuốn sách đã xuất bản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cuốn sách không đơn thuần là một bản cáo trạng dành cho giới môi giới. Tác giả giữ được góc nhìn tương đối khách quan khi thừa nhận siêu cò là sản phẩm tất yếu của nền bóng đá thương mại hóa.

Hai mặt của đồng xu

Trong một môi trường các câu lạc bộ sẵn sàng vắt cạn sức lực cầu thủ và ruồng bỏ họ khi phong độ đi xuống, người đại diện chính là tấm lá chắn bảo vệ quyền lợi tối đa cho các ngôi sao.

Họ chăm sóc thân chủ từ khía cạnh tài chính, pháp lý cho đến khủng hoảng tâm lý đời tư. Về mặt nghệ thuật thể hiện, tác phẩm cuốn hút nhờ nhịp điệu dồn dập, lối dẫn chuyện đậm chất tư liệu điều tra nhưng vẫn tràn đầy tính drama.

Những câu chuyện hậu trường chưa từng công bố về các thương vụ kỷ lục giúp cuốn sách giữ được độ nóng từ đầu đến cuối.

Với người đọc Việt Nam, "Siêu Cò Bóng Đá" là cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ ai muốn hiểu sâu về bản chất của bóng đá hiện đại.

Cố doanh nhân Raiola là một trong những nhân vật chính của cuốn sách.

Tác phẩm giúp người hâm mộ nhận ra rằng, đằng sau mỗi cú sút làm tung lưới đối phương hay một chức vô địch danh giá, luôn có bóng dáng của những "đạo diễn thầm lặng" đang điều khiển cuộc chơi từ trong bóng tối.

Tác phẩm gần như giải mã chân thực cấu trúc vận hành ngầm của nền bóng đá hiện đại, bóc tách sự trần trụi về chủ nghĩa tư bản thể thao, phô bày thành công sự chuyển dịch bản chất của bóng đá từ một môn thể thao thuần túy sang ngành công nghiệp tài chính thương mại hóa.

Sách không chỉ kể câu chuyện về những hợp đồng bom tấn, mà là một nghiên cứu xã hội học sắc bén về cách đồng tiền lũng đoạn thể thao đỉnh cao.

Tác giả vạch trần một thực tế, đó là trong kỷ nguyên hiện đại, bàn thắng trên sân cỏ đôi khi không quan trọng bằng những điều khoản tài chính được ký kết trong phòng họp kín. Đây cũng là tham chiếu quan trọng cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về cơ chế vận hành thực sự đằng sau thị trường chuyển nhượng toàn cầu.