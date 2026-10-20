Cuốn sách đứng sau thành công của các ngôi sao bóng đá

Nhiều ngôi sao bóng đá có sở thích đọc sách. Ảnh: Reuters.

Với các cầu thủ bóng đá, sách không chỉ là phương tiện giải trí mà còn giúp rèn luyện tâm lý, tìm kiếm động lực và học cách đối mặt với áp lực khổng lồ của thể thao đỉnh cao.

Mohamed Salah từng tiết lộ rằng những cuốn sách đóng góp tới 90% vào thành công của anh. Ngôi sao người Ai Cập còn xây dựng thư viện cá nhân với nhiều đầu sách về tâm lý học bằng tiếng Arab và tiếng Anh.

Trong khi đó, Marcus Rashford nhiều lần nhắc đến Relentless của Tim S. Grover, cuốn sách đề cao tinh thần cạnh tranh và khát vọng chinh phục giới hạn.

Sự hiện diện của sách trong đời sống cầu thủ không phải hiện tượng mới. Juan Mata yêu thích các tác phẩm của nhà văn Nhật Bản, Haruki Murakami, đến mức sở thích văn học góp phần ảnh hưởng đến quyết định gia nhập Vissel Kobe năm 2023.

Trong khi đó, cựu thủ môn Liverpool, Jerzy Dudek, cũng từng chia sẻ rằng Nhà giả kim của Paulo Coelho giúp anh suy ngẫm về những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp.

Dudek ưa thích cuốn Nhà giả kim.

Đọc sách để chuẩn bị cho những cuộc chiến tâm lý

Bóng đá chuyên nghiệp không chỉ đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Cầu thủ còn phải chịu đựng áp lực từ truyền thông, người hâm mộ, ban huấn luyện và chính kỳ vọng của bản thân. Một sai lầm trên sân có thể kéo theo hàng loạt lời chỉ trích, trong khi phong độ thất thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ tại câu lạc bộ.

Đó là lý do những cuốn sách về tâm lý và phát triển bản thân được nhiều cầu thủ lựa chọn. The Chimp Paradox của giáo sư Steve Peters, chẳng hạn, tập trung vào cách con người nhận diện và kiểm soát những phản ứng cảm xúc. Theo mô hình được tác giả trình bày, việc hiểu rõ những phản ứng này có thể giúp mỗi người đưa ra quyết định tỉnh táo hơn trong hoàn cảnh căng thẳng.

Trong bóng đá, giá trị ấy đặc biệt rõ ràng ở những thời điểm quyết định như sút luân lưu, bảo vệ lợi thế dẫn bàn hoặc tiếp tục thi đấu sau một sai lầm cá nhân. Cầu thủ không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc, nhưng có thể học cách nhận diện và điều chỉnh chúng.

Không chỉ là những khẩu hiệu chiến thắng

Tuy nhiên, đọc sách không đồng nghĩa với việc tiếp nhận tuyệt đối mọi lời khuyên. Relentless của Grover được nhiều ngôi sao thể thao yêu thích nhờ thông điệp về sự quyết liệt và khát vọng thành công, nhưng cũng gây tranh luận bởi cách đề cao sự lạnh lùng, tính cạnh tranh cực đoan và quan niệm phải luôn vượt lên người khác.

Ở chiều ngược lại, Letters to a Young Athlete của cựu ngôi sao bóng rổ Chris Bosh khuyến khích người đọc tự hỏi vì sao họ theo đuổi thể thao, thay vì chỉ làm theo những mệnh lệnh có sẵn. Cách tiếp cận này giúp vận động viên tìm thấy động lực xuất phát từ bên trong.

Sau cùng, sách không thể thay thế quá trình tập luyện hay kinh nghiệm thi đấu. Nhưng nếu được lựa chọn và tiếp nhận đúng cách, sách có thể trở thành người bạn đồng hành hữu ích, giúp cầu thủ hiểu bản thân, giữ vững tinh thần và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách trên sân cỏ lẫn ngoài cuộc sống.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.