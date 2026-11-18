Book of Miracles (tạm dịch: Sách về những điềm lạ), bản thảo minh họa ghi lại những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ khiến người châu Âu thế kỷ XVI lo sợ ngày tận thế, sẽ được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Christie's vào ngày 10/12. Tác phẩm có 167 bức tranh, trong đó mô tả 5 mặt trời xuất hiện trên bầu trời Leipzig (Đức) năm 1551, mưa đỏ như máu trút xuống Rome (Italy) năm 1456 và trận mưa đá dữ dội tại thành phố Dordrecht (Hà Lan) năm 1552, theo The Guardian. Ảnh: Christie’s.

Được thực hiện vào giữa thế kỷ XVI, bản thảo gồm 167 bức tranh về các hiện tượng thiên nhiên bất thường và viễn cảnh ngày tận thế. Thời đó, động đất, bão lũ và thời tiết cực đoan thường được xem là điềm báo từ Chúa. Đây là bản duy nhất được biết đến, dù mục đích ra đời vẫn chưa được xác định. Tác phẩm sắp được Christie's đưa ra đấu giá tại London (Anh), với mức định giá 700.000-1 triệu bảng Anh (923.000 USD-1,3 triệu USD). Công chúng có thể xem trực tiếp bản thảo trong 6 ngày trước phiên đấu giá. Hình vẽ là trận lụt ở vùng Frisia, nay thuộc Hà Lan và Đức, năm 1230. Ảnh: Christie’s.

Sau gần 500 năm không được biết đến, bản thảo được tìm thấy trong thư viện một lâu đài phong cách Baroque ở miền Nam nước Đức gần 20 năm trước. Năm 2008, tác phẩm được bán cùng đồ nội thất và vật dụng trong lâu đài với giá hơn 100.000 bảng Anh, trước khi thuộc về bộ sưu tập tư nhân của Mickey Cartin, nhà sưu tập nghệ thuật đương đại tại bang Connecticut (Mỹ). Phía trên là cảnh tượng mưa máu trút xuống Rome năm 1456. Ảnh: Christie’s.

Eugenio Donadoni, chuyên gia về bản thảo thời Trung cổ và Phục hưng của Christie's, cho biết Book of Miracles thuộc dòng sách ghi chép hiện tượng kỳ lạ hiếm gặp của Đức. Vào thế kỷ XVI, những ấn phẩm này hoạt động như phương tiện truyền thông đại chúng, đưa tin về các sự kiện gây chú ý và được các nhà thần học Tin Lành như Martin Luther, Philip Melanchthon sử dụng để truyền bá quan niệm về ngày tận thế. Đáng chú ý, các hiện tượng như sao chổi, thiên tai đều được ghi kèm lời kể nhân chứng, thời gian và địa điểm cụ thể, góp phần thúc đẩy cách quan sát, ghi chép sự việc dựa trên bằng chứng. Hình minh họa ghi lại cảnh "những con rồng kỳ diệu" xuất hiện trên bầu trời Bavaria (Đức) năm 1533. Ảnh: Christie’s.

Bên cạnh 5 mặt trời và mưa đỏ, cuốn sách còn minh họa đàn châu chấu tràn vào Ba Lan năm 1527, trận lũ từ Biển Bắc năm 1230 tại vùng Frisia (nay thuộc Hà Lan và Đức), cùng các hiện tượng sao chổi, nhật thực và nguyệt thực. Hình ảnh những con rồng bay trên bầu trời Bavaria năm 1533 được cho là mô tả cực quang. Mỗi bức tranh đều có chú thích bằng tiếng Đức, ghi rõ thời gian, địa điểm và sự kiện. Các họa sĩ dựa trên tin tức, biên niên sử và tài liệu đương thời để tái hiện những hiện tượng gây lo ngại cho người dân. Theo Donadoni, một số tranh vẽ bằng màu nước và màu bột mang phong cách siêu thực, gợi liên tưởng đến Salvador Dalí, tạo sức hút với cả giới sưu tầm nghệ thuật cổ điển lẫn đương đại. Trang sách khắc họa nạn châu chấu hoành hành ở Ba Lan năm 1527. Ảnh: Christie’s.

Ngày nay, nhiều hiện tượng trong cuốn sách đã được khoa học lý giải. Hình ảnh 5 mặt trời ở Leipzig được cho là hiện tượng mặt trời giả, xảy ra khi ánh sáng khúc xạ qua các tinh thể băng trong khí quyển. Mưa đỏ tại Rome cũng có thể bắt nguồn từ bụi đỏ, thường xuất phát từ sa mạc Sahara, hòa vào nước mưa. Donadoni ví việc đọc cuốn sách vào thế kỷ XVI giống như liên tục lướt tin tiêu cực trên mạng xã hội ngày nay (doomscrolling). Theo ông, tác phẩm phản ánh giai đoạn tư duy mê tín thời Trung cổ dần chuyển sang cách tiếp cận thế giới bằng quan sát và khoa học. Hình vẽ ghi lại cơn bão khủng khiếp kèm mưa đá đổ xuống Dordrecht ở Hà Lan năm 1552. Ảnh: Taschen.

Till-Holger Borchert, Giám đốc Bảo tàng Suermondt-Ludwig tại Aachen (Đức), người từng nghiên cứu bản thảo, cho biết ông ấn tượng mạnh khi lần đầu nhìn thấy tác phẩm. Ông nhận định mức định giá 1 triệu bảng Anh của Christie's khá thận trọng và giá bán có thể cao hơn. Năm 2013, phiên bản sao chép của cuốn sách được xuất bản, thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu và công chúng. Từ đó, Book of Miracles trở thành tác phẩm tiêu biểu với những người quan tâm đến ngày tận thế. Theo Borchert, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở khía cạnh lịch sử mà còn ở những nỗi lo về tương lai, thiên tai và bất ổn xã hội vẫn còn nguyên tính thời sự. Bức vẽ mô tả một sao chổi phát sáng giữa đêm, hướng đuôi về phía Tây Ban Nha vào năm 1506. Ảnh: Taschen.