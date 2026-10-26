Cuốn hút trong những sắc màu nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm

Jazz giao hòa cùng những giai điệu thân quen

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đưa khán giả đến với những giai điệu jazz. Trong không gian mùa thu lãng mạn bên hồ Hoàn Kiếm, những tác phẩm quen thuộc hòa quyện cùng tinh thần ngẫu hứng, tạo nên sắc thái riêng cho đời sống âm nhạc cuối tuần của Thủ đô.

Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" do NSƯT Quyền Văn Minh dẫn dắt. Ảnh: BTC

Từ ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, chương trình mở ra mạch cảm xúc gắn với tình yêu Hà Nội, rồi chuyển sang những sắc thái jazz đa dạng qua “Tenor Madness” của Sonny Rollins, “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira, “Lullaby of Birdland” của George Shearing hay “Desafinado” của Antonio Carlos Jobim. Có lúc âm nhạc sôi nổi, giàu năng lượng, có lúc mềm mại, duyên dáng, thể hiện khả năng biến hóa của các nghệ sĩ qua từng phong cách biểu diễn.

Bên cạnh hòa tấu, chương trình còn có các ca khúc quốc tế và Việt Nam theo phong cách jazz. Ảnh: BTC

Sự góp mặt của ca sĩ Quân Phạm và Minh Thu mang đến những khoảng lắng giàu cảm xúc. Nếu “Cho em ngày nắng xanh” qua giọng hát Quân Phạm gợi lên những rung động lãng mạn, “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Minh Thu thể hiện lại khơi dậy những hình ảnh thân thuộc về mùa thu và vẻ đẹp riêng của đất kinh kỳ. Khi đặt cạnh các bản tình ca quốc tế như “Besame Mucho” hay “L.O.V.E”, những ca khúc Việt Nam tạo nên sự chuyển tiếp tự nhiên giữa các sắc thái âm nhạc.

Ấn tượng trong chương trình là tiết mục “Hội làng”, sáng tác của chính NSƯT Quyền Văn Minh. Tác phẩm đưa chất liệu văn hóa Việt vào ngôn ngữ jazz, tạo dấu ấn riêng trong chương trình. Cách tiếp cận này cho thấy jazz có khả năng dung nạp những chất liệu âm nhạc khác nhau, đồng thời mở ra cách cảm nhận mới đối với các giai điệu mang quen thuộc.

Ca sĩ Minh Thu biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Sự đan xen giữa tác phẩm quốc tế và ca khúc Việt Nam tạo nên sức hấp dẫn cho buổi diễn, giúp jazz đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có thể dừng chân thưởng thức âm nhạc, cảm nhận sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và đời sống.

Những sắc màu vui nhộn

Chương trình “Sân khấu âm nhạc” do Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội thực hiện vào tối 25-10 mang đến không khí vui tươi qua nhiều loại hình biểu diễn. Các màn tung hứng, giữ thăng bằng, ảo thuật và biểu diễn cùng động vật tạo nên sức hút riêng, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Màn biểu diễn xiếc cuốn hút. Ảnh: BTC

Những quả bong bóng nhiều hình dáng, kích cỡ trong tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú thu hút ánh nhìn của khán giả. Sự khéo léo của nghệ sĩ Vương Sơn trong “Tung hứng chậu hoa” và những động tác đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể ở tiết mục “Trò khéo trên chân” của nghệ sĩ Hoàng Hậu cho thấy sự công phu phía sau những màn diễn tưởng chừng nhẹ nhàng.

Tiếng cười lan tỏa qua “Lớp học của những chú cún” do nghệ sĩ Phan Khánh thể hiện. Những động tác ngộ nghĩnh, đáng yêu của các chú cún khiến nhiều em nhỏ chăm chú theo dõi. Trong khi đó, tiết mục ảo thuật của nghệ sĩ Quang Tuấn khơi gợi sự tò mò bằng những màn biến hóa bất ngờ, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Tiết mục tung hứng đặc sắc thu hút khán giả. Ảnh: BTC

Nhiều tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao như “Thang lắc” của nghệ sĩ Tuấn Thành, “Tung hứng đôi” của Chí Anh – Việt Long đã thực sự tạo sự mãn nhãn. Bên cạnh đó, màn “Xe đạp hài hước” của nghệ sĩ Anh Tú, “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc khiến khán giả thích thú.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và yếu tố giải trí giúp nghệ thuật xiếc, tạp kỹ dễ dàng tiếp cận công chúng trong không gian mở, đặc biệt thu hút các gia đình có em nhỏ.

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: BTC

Hai chương trình với những sắc thái riêng góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa cuối tuần quanh hồ Hoàn Kiếm. Việc đưa âm nhạc, xiếc và tạp kỹ đến không gian công cộng tạo thêm cơ hội để nghệ sĩ gặp gỡ khán giả, đồng thời giúp người dân và du khách tiếp cận nghệ thuật. Qua đó, Nhà Bát Giác tiếp tục phát huy giá trị như một điểm hẹn văn hóa của Hà Nội.