Cuỗm tiền tỷ rồi thản nhiên làm hàng xóm với nạn nhân suốt 11 năm, kẻ thủ ác đền tội vì... vài vảy gàu rơi trên mặt nạ

Vụ việc bắt đầu vào tháng 7/1993, khi ba người đàn ông đeo mặt nạ đen, mang theo hai khẩu súng và một gậy bóng chày xông vào trụ sở công ty cho thuê xe Atlas Caravans tại thành phố Hull, hạt Yorkshire đúng ngày trả lương. Mặc dù dự định cướp khoản tiền 250.000 bảng Anh, nhóm cướp đến quá muộn nên chỉ lấy đi 38.000 bảng.

Tại hiện trường, chúng buộc các nhân viên nằm xuống sàn, đe dọa bắn vào đầu nếu không tuân lệnh và đã bắn một phát đạn qua cửa sổ khiến một người bị thương do kính vỡ.

Sau vụ cướp, cảnh sát thu giữ một chiếc ôtô bị đánh cắp dùng để tẩu thoát và một mảnh tất đen gồm phần mũi cùng đoạn ống chân được cho là mặt nạ của thủ phạm.

Hiện trường hoàn toàn không có máu, nước bọt hay chân tóc để phân tích ADN bằng công nghệ thời bấy giờ, trong khi các dấu vân tay trong xe cũng không trùng khớp với dữ liệu đã lưu.

Ảnh minh họa

Thay vì bỏ cuộc, cảnh sát dùng con lăn phủ băng dính chuyên dụng thu thập các mảnh da bong trên bề mặt mảnh tất và phát hiện 25 vảy gàu dưới kính hiển vi. Dù đây là manh mối gần như vô dụng vào năm 1993 do lượng vật liệu sinh học quá ít, các điều tra viên vẫn bảo quản cẩn thận số băng dính này trên một tấm nhựa acetate sạch.

Bước ngoặt của vụ án mở ra khi kỹ thuật phân tích ADN lượng mẫu thấp ra đời năm 1998, cho phép tạo hồ sơ di truyền từ 15-20 tế bào. Đến tháng 7/2003, khi cảnh sát Anh xem xét lại các vụ án tồn đọng, những mảnh gàu năm 1993 được gửi tới phòng thí nghiệm của nhà khoa học Jonathan Whitaker.

Từ mẫu vật nhỏ bé này, ông đã trích xuất thành công hồ sơ ADN và đem đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Kết quả chỉ ra Andrew Pearson, một kẻ có 76 tiền án từ thập niên 1970. Ngay sau khi bắt giữ Pearson, cảnh sát lấy mẫu tế bào niêm mạc má của hắn để phân tích đối chứng và nhận được kết quả trùng khớp hoàn toàn.

Tại phiên tòa tháng 11/2004, bất chấp bằng chứng khoa học cho thấy xác suất một người ngẫu nhiên có hồ sơ ADN trùng khớp chỉ là một trên một tỷ, Pearson vẫn đưa ra các lời ngụy biện như từng ngồi trong xe của nhóm cướp, được đưa mảnh tất để lau đầu hoặc vô tình chạm vào nó. Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ những lý lẽ này và tuyên phạt Pearson 15 năm tù, gồm 12 năm tội cướp và 3 năm tội tàng trữ súng.

Đáng chú ý, Pearson từng làm nhân viên thời vụ tại chính công ty Atlas Caravans.

Suốt 11 năm trốn tránh, hắn thản nhiên sống trong một căn nhà lưu động cách hiện trường chỉ năm phút lái xe. Đối với hai đồng phạm, cảnh sát nghi ngờ một tên cướp khét tiếng ở Liverpool có liên quan qua dấu vân tay trên xe nhưng không đủ chứng cứ, trong khi kẻ thứ ba vẫn chưa được xác định.