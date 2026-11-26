Cườm nước là bệnh gì?

Cườm nước là nhóm bệnh gây tổn thương tiến triển dây thần kinh thị giác, thường đi kèm nhãn áp cao, dù một số người vẫn mắc bệnh khi nhãn áp bình thường. Khác với cườm khô (đục thủy tinh thể) có thể phục hồi thị lực bằng phẫu thuật, cườm nước làm chết các sợi thần kinh thị giác nên phần thị lực đã mất không thể lấy lại.

Glaucoma là nhóm bệnh về mắt nghiêm trọng gây tổn thương dây thần kinh thị giác.

Theo Tham và cộng sự (Ophthalmology, 2014), thế giới có khoảng 76 triệu người từ 40–80 tuổi mắc Glaucoma năm 2020, dự kiến tăng lên 111,8 triệu vào năm 2040. Theo phân tích của Bourne và cộng sự (Eye, 2024) dựa trên dữ liệu của Vision Loss Expert Group/GBD, năm 2020 có 3,61 triệu người mù do glôcôm, chiếm 8,39% tổng số ca mù toàn cầu.

Hai thể bệnh thường gặp

• Góc mở: Phổ biến nhất, diễn tiến chậm, hầu như không đau.

• Góc đóng: Có thể khởi phát cấp tính với đau nhức mắt dữ dội, đỏ mắt, nhìn mờ, thấy quầng sáng quanh đèn, buồn nôn. Đây là cấp cứu nhãn khoa, cần điều trị ngay.

Đáng chú ý, châu Á có tỷ lệ cườm nước góc đóng nguyên phát cao nhất thế giới, khoảng 1,09% dân số 40–80 tuổi.

Bác sĩ thăm khám mắt cho người bệnh

Vì sao mất thị lực mà không hay biết?

Thủy dịch được mắt sản xuất liên tục và thoát ra qua góc tiền phòng. Khi đường thoát tắc nghẽn, nhãn áp tăng, chèn ép đầu thị thần kinh và thu hẹp thị trường. Giai đoạn đầu, người bệnh mất thị trường ngoại biên, nhìn như qua một chiếc ống nên dễ bỏ sót; đến giai đoạn muộn, thị lực trung tâm cũng suy giảm.

Ai có nguy cơ cao?

Người trên 40 tuổi, có người thân trong gia đình mắc bệnh, dùng thuốc có nguồn gốc corticoid kéo dài…. Cận thị thường liên quan đến thể glaucoma góc mở, viễn thị thường liên quan thể góc đóng. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên quan với đái tháo đường và tăng huyết áp.

Chẩn đoán và điều trị

Bác sĩ dựa vào đo nhãn áp, soi góc tiền phòng, soi đáy mắt, chụp cắt lớp thị thần kinh (OCT) và đo thị trường. Điều trị nhằm hạ và duy trì nhãn áp ở mức an toàn bằng thuốc nhỏ mắt, laser hoặc phẫu thuật. Người bệnh cần theo dõi lâu dài, không tự ý ngưng thuốc dù thấy mắt bình thường.

Lời khuyên từ chuyên gia nhãn khoa

ThS. Bs Nguyễn Trọng Đức – Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, khuyến cáo:

Người từ 40 tuổi trở lên, nhất là người có yếu tố nguy cơ, nên khám mắt toàn diện 6 tháng đến 1 năm/lần, kể cả khi chưa có triệu chứng, đồng thời kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp. Khi đau nhức mắt dữ dội, nhìn mờ đột ngột hoặc thấy quầng sáng quanh đèn, cần đến ngay cơ sở nhãn khoa.