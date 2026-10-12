Cưới xin không còn phải vay nợ, giới trẻ Trung Quốc chuộng kiểu “3 không”

"Đám cưới 3 không" đơn giản, tiết kiệm đang được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng. Ảnh: Creaders.

Thịnh hành đám cưới “3 không”

Gần đây, một đám cưới tối giản đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Chú rể họ Trương thẳng thắn cho biết, bộ trang phục cưới mua qua mạng giá chỉ 30 NDT (116.000 đồng); xe hoa sử dụng xe nhà; người quay phim là bạn của chú rể; không có MC dẫn chương trình. Tổng chi phí cho cả đám cưới, bao gồm tiệc chiêu đãi, chỉ hơn 16.000 NDT (62 triệu đồng).

Số tiền tiết kiệm được, Trương dùng mua điện thoại mới tặng vợ, phần còn lại dự định dành cho một chuyến du lịch.

Những năm gần đây, kiểu cưới tiết kiệm, không sính lễ, không dịch vụ tổ chức hôn lễ và không tiệc cưới đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc. Nhiều cặp đôi sinh sau năm 1995 và 2000 chủ động từ bỏ những nghi thức rườm rà, đưa đám cưới trở về với ý nghĩa cốt lõi: chứng kiến tình yêu của hai người và sum họp bạn bè, người thân.

Bên cạnh đó, mô hình “đám cưới kết hợp du lịch”, hay đám cưới tại điểm đến (destination wedding), cũng đang thịnh hành ở một số thành phố. Với quy mô nhỏ, chỉ vài chục người thân và bạn bè tham dự, những đám cưới này kết hợp lễ thành hôn với trải nghiệm du lịch, trở thành một lựa chọn mới của người trẻ.

Trang trí đơn giản, tiết kiệm. Ảnh: HK01.

Hôn nhân là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Việc duy trì những nghi thức cần thiết vốn không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc quá coi trọng tiền sính lễ và tổ chức đám cưới xa hoa khiến chi phí có thể lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Để lo đám cưới cho con, nhiều gia đình phải vay nợ gom tiền sính lễ. Thậm chí, một số gia đình vừa thoát nghèo lại rơi vào cảnh khó khăn vì gánh nặng nợ nần do hôn nhân gây ra, khiến niềm vui cưới hỏi trở thành một khoản đầu tư quá sức.

Xu hướng thay đổi phong tục cưới hỏi xuất phát từ hai nguyên nhân. Một mặt, quan niệm của người trẻ đang chủ động thay đổi; mặt khác, đây cũng là kết quả của những nỗ lực cải cách phong tục hôn nhân được chính quyền Trung Quốc thúc đẩy trong thời gian dài.

Theo truyền thông Trung Quốc, quy mô tiệc cưới trong kỳ nghỉ 1/10 năm nay đã thu hẹp đáng kể, từ mức 30–40 bàn/đám như trước đây xuống chỉ còn khoảng 10–20 mâm. Chi phí cho mỗi mâm cỗ cũng giảm, từ khoảng 1.500 – 2.000 NDT (5,8 triệu- 7,74 triệu đồng) xuống còn xấp xỉ 1.000 NDT/mâm (3,87 triệu đồng), tương đương mức chi bình quân đầu người chỉ rơi vào khoảng 100 – 130 NDT (khoảng 387.000 – 500.000 đồng).

Không chỉ ngân sách bị thắt chặt, quy trình tổ chức cưới hỏi cũng được tinh giản tối đa. Nhiều cặp cô dâu chú rể bỏ qua các thủ tục rước dâu, không thuê thợ quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp, cũng chẳng cần đội ngũ phù dâu phù rể, thay vào đó chọn "đám cưới 3 không" hoặc gói dịch vụ trọn gói tại các trung tâm tổ chức tiệc cưới.

Đám cưới "ba không" tại nhà hàng lẩu Haidilao. Ảnh: HK01.

Đánh giá về trào lưu này, giới quan sát trong ngành nhận định người trẻ đang định nghĩa lại khái niệm về lễ cưới: họ chuyển từ việc chú trọng "đánh giá của người ngoài" sang ưu tiên "sự thoải mái của bản thân". Dù vậy, không ít cư dân mạng lại cho rằng sự suy thoái kinh tế và làn sóng thắt lưng buộc bụng (thắt chặt tiêu dùng) tại Trung Quốc mới là nguyên nhân cốt lõi khiến các đám cưới ngày càng bị tối giản hóa.

Không sính lễ, không dịch vụ tổ chức đám cưới, không tiệc cưới – mô hình “đám cưới 3 không” đang dần trở thành xu hướng trong giới trẻ Trung Quốc. Thay vì chạy theo hình thức và sĩ diện, nhiều cặp đôi chọn tổ chức hôn lễ đơn giản, tiết kiệm để dành tiền cho cuộc sống sau khi kết hôn.

Trào lưu thể hiện nếp sống văn minh được khuyến khích

Tháng 2/2026, Văn kiện số 1 của Trung ương Trung Quốc "Ý kiến về việc kiên trì hướng tới mục tiêu xây dựng cường quốc nông nghiệp, thúc đẩy vững chắc sự chấn hưng toàn diện nông thôn” đề cập đến việc chấn chỉnh tình trạng sính lễ quá cao ở nông thôn, thúc đẩy cải cách phong tục cưới hỏi, khuyến khích sính lễ thấp hoặc không sính lễ, đồng thời trấn áp các hành vi môi giới hôn nhân gian dối và lừa đảo.

Lễ cưới tại điểm du lịch. Ảnh: Sohu.

Bộ Dân chính Trung Quốc cũng thúc đẩy các chương trình thí điểm cải cách phong tục hôn nhân. Nhiều địa phương thành lập các hội đồng quản lý việc cưới hỏi, tang lễ ở cộng đồng dân cư; một số nơi đưa ra những mức sính lễ khuyến nghị thông qua quy ước của làng, xã.

Tổ chức đám cưới đơn giản không phải là lựa chọn bất đắc dĩ, mà là chủ động từ bỏ việc tiêu tiền để giữ thể diện. Khi người trẻ không còn chi trả chỉ để đáp ứng câu hỏi “người khác sẽ nghĩ gì”, mà tự quyết định cách mình muốn sống, đó mới là động lực sâu xa nhất của cải cách phong tục cưới hỏi.

Nghi thức không đồng nghĩa với phô trương. Sự phổ biến của “đám cưới 3 không” và đám cưới kết hợp du lịch cho thấy một chuyến đi, bữa ăn thân mật hay một bộ ảnh kỷ niệm cũng đủ để ghi dấu ngày trọng đại.

Những khuôn mẫu quen thuộc trong đám cưới trước đây – từ lời dẫn chương trình rập khuôn đến những trò chơi có thưởng gượng gạo dành cho khách – đang dần bị người trẻ loại bỏ. Ngày càng nhiều người cho rằng hôn nhân là chuyện của chính mình, không cần phải tổ chức một màn trình diễn để làm hài lòng người khác.

Khi lớp vỏ hào nhoáng của sự so sánh được gạt bỏ, đám cưới mới có thể trở về với ý nghĩa chân thực. Câu chuyện “thay đổi phong tục, xây dựng nếp sống mới” từng được nhắc đến nhiều lần, nhưng giờ đây, chính người trẻ đang chủ động tạo nên làn gió mới trong chuyện cưới hỏi, đưa ý nghĩa của hôn nhân trở về với cuộc sống thường nhật của hai người.

Theo Creaders, Shobserver