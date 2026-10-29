Cưới vợ miền Tây, chàng trai Ireland dẫn hơn 30 người vượt 10.000km sang đón dâu

Tình yêu vượt khoảng cách

Tháng 7/2023, Trần Thảo Ngân (SN 1995, quê Vĩnh Long) quen biết Jerome Holmes (SN 1988, đến từ Ireland) qua một ứng dụng hẹn hò.

Thời điểm ấy, Ngân vừa trở về Việt Nam sau hơn 5 năm làm việc tại Singapore và dự định sang Úc tiếp tục công việc sau đó 1 tháng.

Trong khi đó, Jerome mới đến Việt Nam được 2 tháng, sau hành trình khám phá nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Cặp đôi vượt qua khoảng cách địa lý để đến với nhau

Từng đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, chàng trai Ireland lại đặc biệt yêu thích cảnh đẹp, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Anh quyết định chọn TPHCM làm nơi sinh sống, làm việc.

Ấn tượng ban đầu của Ngân về Jerome là một chàng trai vui tính, hài hước, có nhiều trải nghiệm du lịch thú vị. Cả hai nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung nhờ sở thích khám phá những vùng đất mới.

Chỉ sau 1 ngày trò chuyện, họ quyết định gặp mặt. Cảm mến người kia, họ lên kế hoạch du lịch cùng nhau và tình cảm dần nảy nở từ những chuyến đi ấy.

Khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cặp đôi là hành trình 2 tuần phượt Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Những ngày đồng hành giúp họ gắn bó và hiểu nhau hơn, cũng nhận ra rằng, người kia là một nửa mình đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một thực tế là sự khác biệt trong dự định tương lai. Ngân sắp sang Úc làm việc, còn Jerome muốn ở lại Việt Nam lâu dài.

“Khi biết sắp phải xa tôi, anh ấy buồn đến mức bật khóc dù chúng tôi chưa ở bên nhau quá lâu. Sau cùng, chúng tôi vẫn quyết dừng lại vì không tìm được tiếng nói chung”, Ngân kể.

Cô dâu miền Tây bên chiếc cổng cưới tự làm. Quan khách uống nước dừa tươi lấy từ chính cổng cưới

Suốt thời gian sau đó, họ gần như cắt đứt liên lạc. Ngân thậm chí khuyên Jerome mở lòng với người khác nhưng anh lại không thể tìm được một người nào giống như cô.

Cuối cùng, không thể chiến thắng nỗi nhớ nhung, anh chủ động nhắn tin xin nối lại tình cảm. Ngân bị sự chân thành của anh khiến cho cảm động nên đồng ý.

“Tháng 11/2023, Jerome từ Việt Nam bay sang Úc để đón sinh nhật tôi. Chúng tôi có chuyến du lịch bằng ô tô xung quanh thành phố Melbourne với nhiều kỷ niệm đẹp.

Đầu năm 2024, chúng tôi tiếp tục đi du lịch Indonesia 2 tuần rồi lại xa cách. Những lần gặp gỡ rồi chia xa khiến cả hai càng khao khát được ở bên nhau”, Ngân chia sẻ.

Gần nửa năm sau, Ngân quyết định từ bỏ công việc tại Úc, trở về TPHCM xây dựng tương lai cùng Jerome. Quyết định này khiến anh cảm động và trân quý vô cùng bởi anh biết, cô gái này thực lòng muốn ở bên anh trên chặng đường đời phía trước.

Chú rể cùng hơn 30 người đến đón dâu

Tháng 8/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà Ngân ở Vĩnh Long sau màn cầu hôn lãng mạn ở Hội An.

Hôn lễ có sự kết hợp khéo léo giữa phong tục cưới hỏi truyền thống của Việt Nam và nghi thức phương Tây.

Nhà trai gồm hơn 30 người sang Việt Nam đón dâu

Buổi sáng, nhà trai thực hiện các nghi lễ bê tráp, xin dâu, thắp hương gia tiên và rước dâu.

Buổi chiều, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại một khu nghỉ dưỡng, cùng đọc lời thề nguyện và trao nhẫn trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Phía nhà trai có hơn 30 người đến dự, gồm mẹ, em gái và bạn bè, đối tác của Jerome đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Để tạo dấu ấn quê hương, Ngân tự lên ý tưởng trang trí cổng cưới theo phong cách miền Tây, sử dụng cây chuối, nón lá, hoa và dừa...

Chiếc cổng cưới mộc mạc khiến các vị khách quốc tế bất ngờ, càng thích thú hơn khi được thưởng thức nước dừa tươi lấy từ cổng cưới.

Ngân có hôn lễ trọn vẹn như ý nguyện

Bên cạnh đó, nhà trai còn được trải nghiệm tục bê tráp, đón dâu bằng thuyền hoa cùng một số nghi thức độc đáo trong lễ gia tiên.

“Mọi người nói đây là đám cưới độc đáo và thú vị nhất mà họ từng tham dự. Nghe vậy, tôi rất vui vì đã mang được nét văn hóa quê hương giới thiệu với bạn bè quốc tế”, Ngân chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng Ngân sống tại TPHCM. Dù lớn lên ở hai quốc gia khác nhau nhưng họ hầu như không gặp bất đồng về văn hóa hay lối sống.

Sau hơn 2 năm gắn bó với Việt Nam, Jerome đã quen với nhiều nét sinh hoạt miền Tây, từ uống nước dừa, ăn món kho vị ngọt đến cách trò chuyện gần gũi của người dân địa phương.

Anh cũng chủ động học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình vợ, dù thừa nhận đây là ngôn ngữ không dễ học.

Ngân cho biết, chồng cô từng đi qua nhiều đất nước nhưng vẫn yêu thích nhất cuộc sống tại Việt Nam. Anh đặc biệt trân trọng sự bình yên ở những vùng quê, tình cảm chân thành và lối sống cởi mở của người dân.

Hiện công việc của cả hai đều ổn định. Họ dự định gắn bó lâu dài với Việt Nam và nếu có điều kiện, Jerome mong muốn đón mẹ cùng gia đình sang đoàn tụ.

“Sau tất cả, chúng tôi hài lòng với cuộc sống bình dị bên nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại cùng đi du lịch xa, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê xê dịch – điều đã đưa chúng tôi đến bên nhau”, Ngân chia sẻ.

Ảnh: NVCC