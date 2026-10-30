Cuối tuần về cơ sở giải quyết việc dân cần

Việc làm này nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Tinh thần làm việc đó còn thể hiện sự thay đổi tư duy phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức: lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và trách nhiệm làm động lực hành động.

Gỡ khó cho khu dân cư dân tộc thiểu số

Thôn Phú Bình (xã Phú Riềng) sau sáp nhập có 334 hộ với hơn 1,4 ngàn người, trong đó 96% là người dân tộc thiểu số (DTTS). Trình độ dân trí hạn chế, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trong khi địa bàn ở cách xa trung tâm xã nên người dân còn nhiều TTHC chưa được cập nhật, giải quyết kịp thời.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng (thứ 2 từ trái qua) cùng cán bộ thôn Phú Bình đến tận nhà vận động người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Ông Điểu Giá, Tổ trưởng tổ 3, thôn Phú Bình cho biết: Phần lớn bà con có trình độ dân trí thấp nên việc tiếp nhận những thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đầy đủ, chính xác. Vì vậy, khi kê khai tên khai sinh cho bản thân và các con thường không chính xác, thậm chí lẫn lộn tên, tuổi của các con với nhau. Khi chính quyền địa phương triển khai làm căn cước, giấy khai sinh và nhiều thủ tục liên quan khác thì giấy tờ không có hoặc không trùng khớp, hợp lệ buộc phải đi lại nhiều lần mới hoàn tất được hồ sơ. Có những cặp vợ chồng lấy nhau nhưng chưa kết hôn, bản thân họ cũng chưa có giấy khai sinh, căn cước nên khi sinh con rất khó để làm giấy khai sinh theo quy định.

Từ những khó khăn, bất cập nêu trên, việc ra quân giải quyết TTHC, tuyên truyền nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân ở xã Phú Riềng vào ngày nghỉ cuối tuần là cơ hội để cán bộ, công chức lắng nghe, nắm bắt và điều chỉnh phương thức phục vụ cho phù hợp. Tại thôn Phú Bình, qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện 640 người chưa tham gia BHYT, 166 người chưa làm căn cước và 120 trẻ em chưa có giấy khai sinh. Đặc biệt, qua kiểm tra ngẫu nhiên, có một số trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng chưa được đến trường. Đây là những khó khăn, bất cập ở khu dân cư đồng bào DTTS cần được giải quyết dứt điểm.

Trên thực tế, cán bộ trực tiếp về cơ sở dễ nắm bắt, hiểu rõ hơn những vấn đề bất cập, phát sinh trong thực tiễn. Thay vì theo dõi qua số liệu báo cáo, thì việc triển khai đi thực tế ở các khu dân cư đã phát hiện nhiều tình huống, vấn đề cần xử lý kịp thời. Hình ảnh lãnh đạo xã, đứng đầu là Chủ tịch UBND xã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân làm căn cước, giấy khai sinh cho con, tham gia BHYT; đồng thời chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn, ban điều hành thôn cùng vào cuộc đã thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền vì dân phục vụ.

“Qua rà soát và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND xã, cấp ủy, ban điều hành thôn và các đoàn thể đồng loạt ra quân đi từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT cũng như hoàn thiện các TTHC, đưa con đến trường. Đặc biệt, những trường hợp chưa làm căn cước, giấy khai sinh sẽ được vận động thực hiện trong thời gian sớm nhất” - ông Điểu Chính, Trưởng thôn Phú Bình chia sẻ.

Không còn khái niệm ngày nghỉ

Xã Phú Riềng có 6 đơn vị hành chính cấp thôn với hơn 35 ngàn người. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng cho biết: Chính quyền địa phương 2 cấp là chính quyền vì dân phục vụ. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, địa phương có rất nhiều việc cần giải quyết cho người dân. Theo đó, những ngày làm việc hành chính, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn đều phải tập trung giải quyết công việc tại trụ sở, còn về với cơ sở chỉ thực hiện được trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với cấp ủy, ban điều hành các thôn ra quân luân phiên giải quyết TTHC cũng như tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân tại cơ sở vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Qua đó, những vướng mắc của người dân từng bước được tháo gỡ. Các TTHC từ phức tạp đến thông thường đều được triển khai hiệu quả và nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thời gian đi lại mà còn hạn chế tối đa sai sót trong quá trình kê khai, hoàn thiện thủ tục.

Ông Phạm Văn Quế (ở thôn Phú Bình) cho biết: Đời sống kinh tế người DTTS còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ không có phương tiện đi lại, có người phải thuê xe ôm đi giải quyết TTHC, rất vất vả, tốn kém. Vì vậy, việc cán bộ, công chức xã về tận nhà văn hóa, thậm chí đến tận nhà dân hướng dẫn, giải quyết TTHC thì quá tiện lợi cho người dân. Mong chính quyền sẽ duy trì thường xuyên.

“Từ nhà dân lên trụ sở xã rất xa, có nơi hơn 25km, trong khi đó người dân đến giải quyết TTHC thường thiếu sót giấy tờ theo quy định buộc phải đi lại nhiều lần. Vì vậy, việc cán bộ, công chức, viên chức về tận nhà dân, nhà văn hóa thôn giải quyết TTHC sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân. Ngoài giảm bớt thời gian đi lại, những vấn đề phát sinh trong thực tế lần lượt sẽ được giải quyết ngay tại chỗ”. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng NGUYỄN DANH TÙNG

Đồng quan điểm, ông Phạm Đình Trọng (ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) cho rằng: Cán bộ về cơ sở không chỉ giải quyết TTHC tại chỗ mà còn giúp người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với những hồ sơ, thủ tục còn vướng, chưa kịp giải quyết, người dân được tư vấn, hướng dẫn cụ thể và hẹn thời gian xử lý. Qua đó hạn chế phát sinh khiếu kiện, khiếu nại.

Theo nhiều người dân, việc cán bộ, công chức cấp xã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về với cơ sở là việc làm hiếm có trước đây. Nhiều TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai vốn phức tạp, nhạy cảm, dễ tạo tâm lý e ngại đã được cán bộ, công chức về tận nơi giải thích trực tiếp, cụ thể, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.