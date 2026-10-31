Cuối tuần, giá vàng giảm gần 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm sâu trong ngày cuối tuần. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào lúc 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC hôm nay được Tập đoàn Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng SJC 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, báo giá ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ngày 31-10 (giờ Việt Nam) xuống còn 3.875,64 USD/ounce, giảm gần 145 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 30-10. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 17,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,7- 14,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc, về mức giá thấp nhất của vàng kể từ tháng 10-2025. Trong một báo cáo, các nhà phân tích của Ngân hàng Commerzbank cho rằng đợt bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ Sáu có thể đã buộc một số nhà đầu tư phải bán cả những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này nhận định giá vàng có khả năng phục hồi trong thời gian tới sau đợt giảm sâu. So với mức đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1-2026, giá vàng thế giới hiện đã giảm khoảng 30%.