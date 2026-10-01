Cuối tháng 12, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX chuyển sang giao dịch tại HOSE

Ngày 23/12/2026 là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX; các cổ phiếu thuộc phạm vi chuyển giao bắt đầu giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12. Ảnh minh họa.

Ngày 23/12/2026 là ngày giao dịch cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa thông báo kế hoạch chuyển giao việc tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX.

Các cổ phiếu niêm yết thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12 để phục vụ quá trình chuyển đổi.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu được chuyển từ HNX sẽ bắt đầu giao dịch tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Trong thời gian thực hiện chuyển giao, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch trên các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

VNX đề nghị các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị và phối hợp với hai Sở Giao dịch Chứng khoán trong quá trình chuyển đổi.

Hoàn tất phân định thị trường giao dịch cổ phiếu

Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE nằm trong lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán theo mô hình hoạt động của VNX.

Theo mô hình này, HOSE đảm nhiệm tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu; HNX tập trung tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu Chính phủ và các thị trường khác theo phân công.

Việc tập trung thị trường cổ phiếu niêm yết về một đầu mối được thực hiện theo lộ trình nhằm thống nhất hoạt động tổ chức thị trường, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn giao dịch.

Đối với doanh nghiệp có cổ phiếu thuộc diện chuyển giao, mốc thời gian cuối tháng 12 là thông tin cần lưu ý để chủ động phối hợp thực hiện các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin và chuyển đổi hệ thống theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thị trường.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý khoảng thời gian tạm ngừng giao dịch ngày 24 và 25/12 đối với các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao trước khi chính thức giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12.

Việc chuyển giao chỉ liên quan đến nơi tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Các thị trường khác do HNX tổ chức tiếp tục hoạt động theo quy định.