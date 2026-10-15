Cưỡi 'tên lửa' AI và bài toán nhân tài: Lời giải quản trị từ các lãnh đạo tập đoàn Đông Nam Á

Tại phiên thảo luận Regional Leadership Panel do bà Nguyễn Thị Minh Giang, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Newing điều phối, các nhà lãnh đạo đại diện cho những tập đoàn lớn đã cùng giải mã chiến lược vươn tầm khu vực. Sự kiện có sự tham gia của ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation), bà Đặng Huỳnh Ức My (Chủ tịch HĐQT AgriS kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Betrimex), ông Nguyễn Bá Diệp (Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Cấp cao MoMo) cùng Dr. Seow Vei Ken (Giám đốc Y khoa Sunway Healthcare).

Kiểm soát tốc độ công nghệ bằng sự thấu hiểu khách hàng

Ông Nguyễn Bá Diệp đưa ra so sánh cụ thể về tốc độ phát triển công nghệ. Nếu việc vận hành doanh nghiệp truyền thống giống như lái xe hơi mất 30 phút để đi 10km, thì AI hiện tại như một quả tên lửa Mach 25, hoàn thành quãng đường chỉ trong 1,8 giây. Tốc độ này có thể tạo ra áp lực lớn, khiến các nhà quản lý chìm ngập trong hàng trăm báo cáo mỗi giờ.

Để kiểm soát sức mạnh trên, MoMo áp dụng tư duy nguyên lý cốt lõi (First Principles) từ mô hình quản trị của tỷ phú Elon Musk. Tổ chức thay đổi cách làm việc qua bốn bước cơ bản: chất vấn mọi yêu cầu, loại bỏ sự thừa thãi, tối đa hóa sự đơn giản và tiến tới tự động hóa.

Chìa khóa để công nghệ tạo ra giá trị nằm ở triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm. Lãnh đạo cấp cao tại MoMo thực thi quy định mỗi tháng dành hai tiếng gọi điện trực tiếp cho khách hàng. Từ người yêu thích đến người đã rời bỏ dịch vụ, quản lý cấp cao phải trực tiếp lắng nghe để xóa bỏ khoảng cách thế hệ và thấu hiểu tận cùng vấn đề thực tế của người dùng.

Thúc đẩy đổi mới bằng sự đồng sáng tạo

Sự thay đổi không chỉ diễn ra ở ngành tài chính hay kỹ thuật số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My đánh giá sự thờ ơ là rào cản lớn nhất. Nông dân Việt Nam là lực lượng lao động mang trong mình sự hiếu kỳ lớn. Khi được đáp ứng đúng nhu cầu, sự hiếu kỳ này trở thành chất xúc tác trực tiếp cho tiến trình chuyển đổi số.

Bí quyết chuyển đổi nằm ở việc sử dụng truyền thông đúng cách và áp dụng các nền tảng tin học bình dân, thay vì áp đặt những hệ thống phức tạp. Khi được hướng dẫn thiết thực, người nông dân sẵn sàng đồng sáng tạo vào hệ sinh thái công nghệ chung. Trước sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ mới trên thị trường, hợp tác liên kết giữa các hệ sinh thái là phương án bền vững để phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Ra quyết định linh hoạt và giữ vững nguyên tắc

Quá trình mở rộng hoạt động xuyên biên giới đòi hỏi năng lực lãnh đạo quyết đoán. Theo Dr. Seow Vei Ken, thị trường hiện tại không cho phép nhà quản trị chờ đợi thông tin hoàn hảo. Lãnh đạo phải đủ can đảm ra quyết định dựa trên những thông tin chưa đầy đủ, sau đó liên tục tinh chỉnh trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, tổ chức phải nắm rõ ba yếu tố không được phép thỏa hiệp để phát triển bền vững đa quốc gia. Thứ nhất là kiên định với giá trị cốt lõi, đặc biệt là tính đạo đức và sự an toàn của khách hàng. Thứ hai là tính minh bạch trong trách nhiệm giải trình để phân định rạch ròi người ra quyết định và người thực thi rủi ro. Thứ ba là chiến lược trao quyền linh hoạt cho đội ngũ tại các thị trường bản địa để tối ưu hóa năng lực cạnh tranh.

Định nghĩa lại năng lực nhân tài

Khi máy móc có khả năng xử lý lượng thông tin khổng lồ, khái niệm về nhân tài trong tổ chức cũng thay đổi toàn diện. Ông Mai Hữu Tín đưa ra quan điểm quản trị thực tiễn. Người tài không phải là người sở hữu nhiều kiến thức nhất, bởi kiến thức của ngày hôm nay có thể lỗi thời ngay vào ngày mai. Nhân sự tài năng thực sự là người có khả năng học hỏi và thích ứng nhanh nhất trước mọi thay đổi.

Nhiệm vụ của nhà quản lý là kiến tạo môi trường làm việc để nhân sự nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp cho mục tiêu chung. Hệ thống đánh giá phải dựa trên tính minh bạch và kết quả thực tế, loại bỏ hoàn toàn các yếu tố cảm tính. Sự vươn tầm của một tổ chức bắt đầu từ tinh thần học hỏi không ngừng và sự thấu hiểu sâu sắc dành cho con người.