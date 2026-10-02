Cuối năm, giá vàng diễn biến theo hướng nào?

Thị trường vàng lặng sóng. Ảnh: X.Ngọc.

Giá vàng quý IV khó tái diễn tăng nóng

Từ mức đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã “bốc hơi” gần 50 triệu đồng/lượng chỉ trong vài tháng. Khi quý IV bắt đầu, thị trường vàng đứng trước thế giằng co giữa áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn và những yếu tố hỗ trợ dài hạn. Với mặt bằng giá hiện tại, khả năng vàng tiếp tục tăng mạnh như giai đoạn đầu năm được đánh giá là không dễ, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu vẫn tạo sức ép, trong khi lực mua trong nước đã suy yếu đáng kể.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng ngày 1/10/2026 có xu hướng giảm chưa dứt, giá vàng miếng xuống mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, dù giá vàng hiện vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nếu tính từ vùng đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng, giá đã giảm gần 50 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vàng cũng trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh. Theo World Gold Council, vàng từng vượt 5.500 USD/ounce trong tháng 1/2026 trước khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6.

Ngày 29/9, giá vàng thế giới có phiên giảm gần 4%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất. Tiếp đến, thời điểm 8h50 sáng ngày 1/10/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com niêm yết giao dịch ở mức 4.164 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy một thực tế đáng chú ý: giá vàng không còn duy trì trạng thái tăng một chiều. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường đang chuyển sang trạng thái nhạy cảm hơn với những thay đổi của chính sách tiền tệ và dòng tiền đầu tư.

Kitco News cho hay, dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn chưa đủ sức ngăn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục đi lên, tiếp tục áp lực lên kim loại quý.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu hiện đang đi theo hướng bất lợi đối với vàng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,29%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm duy trì gần 5,65%.

Khả năng Fed tăng lãi suất giảm là yếu tố hỗ trợ vàng, nhưng lợi suất dài hạn tiếp tục đi lên lại gây sức ép lên kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Như vậy nếu nhìn vào các yếu tố đang chi phối thị trường, khả năng giá vàng tạo thêm một đợt bùng nổ mạnh trong quý IV không còn rõ ràng như giai đoạn đầu năm. Điều đó cũng đồng nghĩa, trong quý IV, một kịch bản đi ngang, phục hồi từng nhịp hoặc tiếp tục điều chỉnh sẽ có cơ sở để được theo dõi hơn là kỳ vọng một cú tăng dựng đứng.

Người mua cần theo dõi

Song câu hỏi vàng sẽ nằm ở vùng giá nào vẫn được nhiều người tìm kiếm? Thời điểm này thị trường vàng cũng khá khác biệt so với thời điểm đầu năm, khi tâm lý FOMO từng đẩy dòng tiền vào thị trường trong bối cảnh giá liên tục lập kỷ lục.

Hiện nay, tâm lý này đã thay đổi. Giá giảm mạnh từ vùng đỉnh khiến những người mua ở mức giá cao phải đối mặt với khoản lỗ lớn. Với mức chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, mức thiệt hại thực tế của người mua ở vùng đỉnh còn lớn hơn mức giảm được thể hiện trên bảng giá.

Trường hợp chị Hải Thanh và nhiều người khác (phường Thanh Xuân, Hà Nội) là một ví dụ. Chị đu đỉnh giá vàng thời còn 190 triệu đồng/lượng, sau đó nhiều lần mua thêm để giảm bớt chi phí giá vốn với lần mua gần đây nhất vào cuối tháng 8 cũng là 150 triệu đồng/lượng. Chị chia sẻ, khoản lỗ đến nay của chị ngót ngét gần 200 triệu đồng.

Trong khi đó anh Hoàng Anh (phường Kim Liên, Hà Nội) lại hoàn toàn khác, anh mua vàng để mừng cưới cho cháu gái chỉ mới cách đây 10 ngày với giá 148 triệu đồng/lượng. Thì nay ngoảnh đi ngoảnh lại giá vàng đã sụt về 140 triệu đồng/lượng.

“Dù mình mua tặng quà cưới, nhưng với tâm lý giá vàng cứ hạ dần thì cả người được tặng hay người đi tặng cũng thấy không vui” – anh Hoàng Anh chia sẻ.

Những trường hợp này cho thấy rủi ro của việc mua vàng trong giai đoạn giá tăng nóng. Khi giá đảo chiều, nhà đầu tư không chỉ chịu rủi ro từ biến động giá mà còn phải chịu thêm khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Song cũng không thể bỏ qua những yếu tố vẫn đang hỗ trợ giá vàng khi nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, nhu cầu phòng vệ rủi ro và bất ổn địa chính trị vẫn là những yếu tố có thể giúp hạn chế đà giảm sâu. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy vàng chưa mất đi các động lực tăng giá, nhưng để tạo ra một chu kỳ tăng mới với tốc độ mạnh như đầu năm, thị trường cần thêm chất xúc tác đủ lớn.

Giá vàng trong nước còn chịu tác động từ nguồn cung

Với thị trường Việt Nam, diễn biến giá không hoàn toàn phụ thuộc vào giá vàng thế giới. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới, nguồn cung vàng miếng, chi phí giao dịch và tâm lý người mua vẫn có thể khiến giá SJC biến động mạnh hơn hoặc ít hơn so với thị trường quốc tế.

Thời gian qua, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể so với những giai đoạn trước. Đây là yếu tố quan trọng, bởi khi chênh lệch được thu hẹp, dư địa để giá vàng trong nước tăng vượt xa giá thế giới cũng giảm theo. Để thị trường vận hành ổn định, giá vàng trong nước cần phản ánh sát hơn biến động quốc tế, đồng thời tăng nguồn cung vàng miếng và vàng nguyên liệu dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý. Việc tăng tính cạnh tranh và minh bạch có thể góp phần hạn chế tình trạng giá trong nước bị đẩy lên quá cao so với thế giới.

Một số quan điểm thẳng thắn chỉ ra, kịch bản vàng biến động mạnh khó bùng nổ trở lại có thể là trạng thái đáng chú ý trong 3 tháng cuối năm. Với người đang nắm giữ vàng mua ở vùng giá cao, thay vì kỳ vọng giá nhanh chóng quay lại đỉnh cũ, việc theo dõi các vùng hỗ trợ, diễn biến lãi suất, đồng USD và chênh lệch giá trong nước - thế giới sẽ quan trọng hơn.

PGS.TS Nguyễn Văn Phương, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội đã chia sẻ, đối với nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết là xác định rõ mục đích tham gia thị trường nhằm tích trữ dài hạn hay lướt sóng ngắn hạn.

Đặc biệt, nhà đầu tư tuyệt đối không sử dụng tiền vay mượn, thẻ tín dụng hoặc các công cụ đòn bẩy tài chính để lao vào bắt đáy. Khi giá quay đầu sụt giảm, người nắm giữ sẽ chịu thiệt hại kép từ việc tài sản bốc hơi cùng gánh nặng trả chi phí vốn.

Ngoài ra, việc dồn toàn bộ nguồn tiền nhàn rỗi để mua một lần ở vùng giá cao cũng tiềm ẩn hiểm họa lớn. Với chiến lược nắm giữ dài hạn, phương án an toàn nhất là chia nhỏ dòng vốn để giải ngân từng phần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thanh khoản cao và luôn so sánh kỹ lưỡng mức chênh lệch mua - bán tại nhiều đơn vị uy tín trước khi xuống tiền.

Thời gian qua, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý trong công tác quản lý. Các giải pháp tăng cường minh bạch giao dịch, đẩy mạnh thanh tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế quản lý đang góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng theo hướng minh bạch hơn. Bên cạnh đó, các định hướng liên quan đến nguồn cung vàng cũng đang được thị trường theo dõi sát sao.

Những thay đổi này không chỉ tác động đến hoạt động kinh doanh vàng, mà còn ảnh hưởng tới diễn biến giá trên thị trường. Theo vị chuyên gia, các yếu tố trên đang góp phần giúp giá vàng trong nước vận động sát hơn với xu hướng của thị trường thế giới. Nếu trước đây chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm lên tới 40 - 50 triệu đồng/lượng, thì hiện nay khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể, còn khoảng 8 – 9 triệu đồng/lượng. Người mua từng xếp hàng dài, kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vàng thì nay thị trường không quá sôi động.

Kịch bản vàng biến động mạnh khó bùng nổ trở lại có thể là trạng thái đáng chú ý trong 3 tháng cuối năm. Với người đang nắm giữ vàng mua ở vùng giá cao, thay vì kỳ vọng giá nhanh chóng quay lại đỉnh cũ, việc theo dõi các vùng hỗ trợ, diễn biến lãi suất, đồng USD và chênh lệch giá trong nước - thế giới sẽ quan trọng hơn.