Cuối năm du lịch Tuyên Quang, 7 điểm đến khiến hội mê xê dịch chẳng muốn về

Đất Hà Giang cũ (nay đã thuộc tỉnh Tuyên Quang), nổi tiếng với địa hình núi đá trùng điệp, những cung đường quanh co và các bản làng mang đậm bản sắc văn hóa. Mỗi điểm đến lại có một vẻ đẹp riêng, từ khung cảnh lãng mạn của rừng thông đến nét cổ kính của phố núi.

Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch cuối năm, bạn có thể tham khảo 7 địa điểm dưới đây để lựa chọn hành trình phù hợp.

Rừng thông Yên Minh

Rừng thông Yên Minh gây ấn tượng với những hàng thông xanh cao vút, trải dài giữa núi đồi. Không gian yên tĩnh, không khí trong lành cùng những tia nắng xuyên qua tán cây tạo nên khung cảnh thích hợp để dạo bộ và chụp ảnh.

Vào sáng sớm, khu rừng mang vẻ dịu dàng, trong trẻo; khi chiều xuống, ánh sáng và bóng cây tạo nên khung cảnh trầm mặc hơn. Đây là điểm dừng chân đáng cân nhắc cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm một khoảng lặng giữa hành trình khám phá vùng cao.

Thung lũng Sủng Là

Nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thung lũng Sủng Là được yêu thích bởi vẻ đẹp bình dị của những ngôi nhà trình tường, nương ngô và các sườn núi đá bao quanh.

Vào mùa hoa, nơi đây trở nên nổi bật với những sắc màu trải khắp thung lũng. Hoa tam giác mạch thường là điểm nhấn được nhiều du khách tìm kiếm, dù thời điểm nở đẹp có thể thay đổi theo thời tiết từng năm.

Bên cạnh cảnh quan, Sủng Là còn hấp dẫn bởi đời sống thường ngày của đồng bào địa phương. Du khách có thể dành thời gian khám phá kiến trúc nhà truyền thống, tìm hiểu phong tục và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng cao.

Dinh thự họ Vương

Dinh thự họ Vương, còn được biết đến với tên gọi dinh thự Vua Mèo, là điểm đến dành cho những người yêu lịch sử và kiến trúc. Công trình nằm giữa không gian núi đá, nổi bật với khuôn viên cổ kính, những hàng cây lâu năm và các chi tiết kiến trúc mang nhiều ảnh hưởng văn hóa.

Dinh thự có sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống của người Mông với những yếu tố kiến trúc bên ngoài, tạo nên diện mạo riêng biệt. Đến đây, du khách không chỉ có cơ hội chụp ảnh mà còn được tìm hiểu thêm về lịch sử gia tộc họ Vương và một giai đoạn đáng chú ý của vùng cao nguyên đá.

Phố cổ Đồng Văn

Phố cổ Đồng Văn mang vẻ trầm mặc với những ngôi nhà cổ, mái ngói và tường trình đất nằm giữa núi đá. Không gian nơi đây thích hợp để đi bộ, ngắm kiến trúc truyền thống và cảm nhận nhịp sống của một thị trấn vùng cao.

Vào những dịp diễn ra hoạt động văn hóa, khu phố trở nên nhộn nhịp hơn với sắc màu trang phục truyền thống và các gian hàng địa phương. Du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản, tìm mua sản phẩm thủ công hoặc ngồi nghỉ tại một quán nhỏ để ngắm phố núi.

Nếu muốn cảm nhận rõ hơn nét riêng của Đồng Văn, bạn nên dành thời gian du lịch khám phá cả những con ngõ nhỏ và khu vực quanh phố cổ thay vì chỉ dừng lại ở các điểm chụp ảnh nổi tiếng.

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú là một trong những địa danh mang ý nghĩa biểu tượng của vùng cực Bắc Việt Nam. Công trình nằm trên đỉnh núi, nổi bật giữa không gian núi đá rộng lớn.

Từ khu vực cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi nối tiếp nhau, các bản làng và thung lũng phía xa. Vào mùa hoa, một số khu vực trên cao nguyên đá còn được tô điểm bởi sắc hoa tam giác mạch, tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh.

Ngoài giá trị cảnh quan, chuyến ghé thăm Lũng Cú còn mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống của người dân vùng biên giới. Du khách nên chuẩn bị giày phù hợp và dành đủ thời gian di chuyển, tham quan.

Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, tạo nên cảnh quan ấn tượng giữa vùng núi phía Tây của Hà Giang trước đây.

Nếu mùa lúa chín thường thu hút du khách bởi sắc vàng trải rộng trên các triền đồi, những thời điểm khác trong năm lại mang đến diện mạo riêng. Mặt ruộng phản chiếu ánh trời vào mùa nước đổ hay màu xanh của cây lúa khi vào vụ đều tạo nên những khung hình đáng nhớ.

Bên cạnh cảnh đẹp, Hoàng Su Phì còn là nơi du khách có thể tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc, khám phá bản làng và thưởng thức ẩm thực địa phương. Nếu đi bằng xe máy, bạn nên kiểm tra phương tiện, theo dõi thời tiết và lựa chọn cung đường phù hợp với kinh nghiệm lái xe.

Đèo Mã Pí Lèng

Mã Pí Lèng là một trong những cung đèo nổi tiếng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Những đoạn đường uốn lượn giữa vách núi cao mở ra tầm nhìn ngoạn mục xuống dòng sông Nho Quế xanh biếc và hẻm vực sâu bên dưới.

Đây là điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi khám phá vùng núi phía Bắc, đặc biệt với những người đam mê nhiếp ảnh và trải nghiệm cung đường đèo. Từ các điểm ngắm cảnh phù hợp, bạn có thể ghi lại sự tương phản giữa núi đá hùng vĩ và dòng sông mềm mại phía xa.

Tuy nhiên, đường đèo có nhiều khúc cua và đoạn dốc, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải tập trung. Khi dừng chụp ảnh, hãy chọn vị trí được phép dừng đỗ, tránh đứng giữa lòng đường hoặc sát mép vực để bảo đảm an toàn.

Với cảnh quan đa dạng và bản sắc văn hóa đặc trưng, Tuyên Quang có thể đáp ứng nhiều nhu cầu du lịch, từ nghỉ ngơi giữa thiên nhiên đến khám phá lịch sử và trải nghiệm đời sống vùng cao. Trước chuyến đi cuối năm, du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết, tình trạng đường sá và thời điểm hoa nở để sắp xếp lịch trình phù hợp.