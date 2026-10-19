Cuối năm, đến Gia Lai ngắm hoa dã quỳ, dự lễ hội cồng chiêng

Trải nghiệm hấp dẫn từ lễ hội cồng chiêng đến mùa hoa dã quỳ

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, trong 3 tháng cuối năm 2026, địa phương tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại và ẩm thực với chủ đề “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên”, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương theo thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 - 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa bàn phía Tây tỉnh.

Festival dự kiến thu hút 100.000 - 150.000 lượt khách. Các hoạt động chính gồm giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới, triển lãm không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội đường phố, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Riêng Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya được kỳ vọng thu hút 60.000 - 100.000 lượt khách, với nhiều hoạt động như ngày hội “Mùa vàng”, trưng bày tranh ảnh về hoa dã quỳ, diễu hành xe đạp, trò chơi dân gian và chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya.

Đáng chú ý, giải chạy Gia Lai City Trail: Giấc mơ đại ngàn dự kiến tổ chức trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại xã Biển Hồ, với khoảng 10.000 vận động viên và 30.000 lượt khách theo số liệu dự kiến trong kế hoạch.

Trong tháng 11, Gia Lai tiếp tục tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 tại phường Pleiku, từ ngày 10 - 14/11. Chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 30/11 với các chương trình trải nghiệm di sản, trưng bày chuyên đề về lịch sử và văn hóa nhà Tây Sơn, ngày hội di sản văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm ảnh về di sản văn hóa Chăm.

Gia Lai tổ chức hàng loạt sự kiện những tháng cuối năm

Lễ bế mạc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại

Điểm nhấn trong tháng 12 là chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, dự kiến thu hút 55.000 - 75.000 lượt khách.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình nghệ thuật được định hướng dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp công nghệ laser, trình chiếu mapping và trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light).

Nội dung chương trình hướng đến sự hòa quyện giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và sắc màu biển đảo, tôn vinh văn hóa cồng chiêng, bản sắc văn hóa địa phương và tinh thần hội nhập.

Cùng với lễ bế mạc, tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia, Festival Sinh vật cảnh Pleiku - Gia Lai lần thứ nhất, chương trình “Cà phê Show” và các hoạt động khảo sát, kết nối điểm đến dành cho doanh nghiệp du lịch.

Bên cạnh đó, từ ngày 7 - 9/12, Gia Lai dự kiến tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức (ISOM) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho các sự kiện APEC 2027 tại Việt Nam.

Trong quý IV, tỉnh cũng triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, đón khách quốc tế trên các chuyến bay thuê chuyến đến Cảng hàng không Phù Cát, đón khách tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và tổ chức các hội thảo về ẩm thực, du lịch, kết nối thị trường.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ du khách.

Thông qua chuỗi sự kiện, Gia Lai kỳ vọng quảng bá bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút du khách và tạo sức bật cho ngành du lịch địa phương.