Cuối năm, nhu cầu mua sắm, sửa sang nhà cửa tăng cao khiến nhiều gia đình cân nhắc vay tiền để kịp đón Tết. Tuy nhiên, nếu không tính toán kỹ khả năng trả nợ, khoản vay có thể trở thành áp lực tài chính kéo dài sang năm mới.

Nhu cầu tăng cao, nhiều gia đình tính chuyện vay tiền

Những tháng cuối năm, ngoài chi phí sinh hoạt thường ngày, các gia đình còn phải chuẩn bị tiền mua sắm thực phẩm, quần áo, quà biếu, trang trí nhà cửa và nhiều khoản chi phục vụ dịp Tết.

Đây cũng là thời điểm nhiều người muốn sửa sang không gian sống, từ sơn lại tường, cải tạo nhà bếp đến thay thế các thiết bị gia dụng đã cũ. Với những gia đình chưa có đủ tiền tích lũy, vay ngân hàng, vay tiêu dùng hoặc mua hàng trả góp trở thành phương án được cân nhắc.

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Thực tế, vay tiền không phải lúc nào cũng là quyết định thiếu thận trọng. Một khoản vay phục vụ nhu cầu thiết yếu, có kế hoạch trả nợ rõ ràng và phù hợp với thu nhập có thể giúp gia đình giải quyết những vấn đề cần thiết mà không phải sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, người vay cần phân biệt rõ nhu cầu thực sự cấp thiết với mong muốn mua sắm nhất thời. Bởi không ít gia đình dễ chi tiêu quá tay vào dịp cuối năm, nhất là khi bị thu hút bởi các chương trình giảm giá, trả góp hoặc quảng cáo mua trước, trả sau.

Khi nào vay tiền mua sắm, sửa nhà là hợp lý?

Với những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sinh hoạt như mái nhà bị dột, hệ thống điện xuống cấp, đường ống nước hư hỏng, việc sửa chữa không nên trì hoãn quá lâu. Nếu để tình trạng kéo dài, sự cố có thể nghiêm trọng hơn và khiến chi phí khắc phục tăng lên.

Tương tự, việc thay thế thiết bị gia dụng đã hỏng, không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng có thể được ưu tiên nếu gia đình đã cân đối được nguồn tiền.

Ngược lại, những khoản chi mang tính nâng cấp, làm đẹp không gian sống, thay nội thất còn sử dụng tốt hoặc mua thiết bị công nghệ mới chỉ để bắt kịp xu hướng nên được cân nhắc kỹ.

Nếu chưa đủ khả năng tài chính, gia đình có thể chia nhỏ kế hoạch sửa nhà theo từng giai đoạn, ưu tiên hạng mục cần thiết trước thay vì vay một khoản lớn để cải tạo toàn bộ cùng lúc.

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4 điều cần cân nhắc trước khi vay tiền dịp cuối năm

Không vay chỉ vì tâm lý muốn sắm Tết

Không khí mua sắm cuối năm cùng hàng loạt chương trình khuyến mại dễ khiến nhiều người đưa ra quyết định vượt quá nhu cầu thực tế. Trước khi mua một món đồ, hãy tự hỏi sản phẩm đó có thực sự cần thiết hay không, đồ dùng hiện tại còn sử dụng được không và có thể trì hoãn việc mua sắm hay không.

Nếu chỉ mua vì thích hoặc muốn làm mới mọi thứ để đón Tết, việc vay tiền có thể khiến gia đình phải trả thêm lãi trong nhiều tháng sau đó.

Tính toán khả năng trả nợ từ thu nhập thực tế

Trước khi vay, cần rà soát tổng thu nhập, các khoản chi cố định và nghĩa vụ tài chính hiện có. Số tiền trả nợ hằng tháng phải nằm trong khả năng chi trả, không ảnh hưởng đến những nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Đặc biệt, không nên mặc định tiền thưởng Tết hoặc những khoản thu nhập chưa chắc chắn sẽ được dùng để trả nợ. Nếu thưởng thấp hơn dự kiến hoặc phát sinh chi phí đột xuất, kế hoạch tài chính có thể bị đảo lộn.

Tìm hiểu kỹ lãi suất và tổng chi phí khoản vay

Người vay không nên chỉ quan tâm số tiền được giải ngân hoặc mức trả góp mỗi tháng mà bỏ qua tổng số tiền phải thanh toán.

Trước khi ký hợp đồng, cần tìm hiểu lãi suất, cách tính lãi, thời hạn vay, phí dịch vụ, bảo hiểm nếu có, điều kiện trả nợ trước hạn và mức phạt khi thanh toán chậm.

Với hình thức vay tiêu dùng hoặc mua trước trả sau, cần đọc kỹ các điều khoản, tránh chỉ dựa vào quảng cáo lãi suất ưu đãi hoặc thủ tục nhanh chóng.

Không dùng hết tiền tiết kiệm để trả nợ

Dù có khả năng thanh toán khoản vay, gia đình vẫn nên duy trì một khoản tiền dự phòng cho những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc hoặc sửa chữa khẩn cấp.

Nếu sử dụng toàn bộ tiền tích lũy để trả nợ, người vay có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính khi phát sinh sự cố và buộc phải tiếp tục vay thêm.

Chủ động ngân sách để không áp lực sau Tết

Thay vì thực hiện tất cả kế hoạch mua sắm, sửa chữa cùng lúc, các gia đình nên phân chia nhu cầu thành nhóm thiết yếu và nhóm có thể trì hoãn. Những hạng mục liên quan đến an toàn, sinh hoạt cần được ưu tiên; các khoản chi mang tính thẩm mỹ hoặc nâng cấp có thể thực hiện khi tài chính thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, nên lập kế hoạch thu - chi cho cả giai đoạn trước và sau Tết, tính đến chi phí sinh hoạt, các khoản phát sinh và nghĩa vụ trả nợ. Việc chủ động ngân sách giúp gia đình tránh tình trạng chi tiêu quá tay trong dịp lễ rồi chật vật cân đối tài chính vào đầu năm.

Vay tiền mua sắm, sửa nhà dịp cuối năm không phải lựa chọn cần tuyệt đối tránh. Tuy nhiên, khoản vay chỉ thực sự hợp lý khi phục vụ nhu cầu cần thiết, có chi phí minh bạch và nằm trong khả năng trả nợ.

Một ngôi nhà khang trang hay những món đồ mới có thể mang lại niềm vui đón năm mới, nhưng sự an tâm về tài chính mới là nền tảng để gia đình duy trì cuộc sống ổn định lâu dài.