Cuối năm là thời điểm nhiều khoản chi cùng lúc xuất hiện, từ tiệc tùng, quà biếu đến mua sắm và du lịch. Tiền thưởng hoặc thu nhập tăng thêm cũng khiến nhiều người có tâm lý thoải mái hơn khi chi tiêu.

Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch cụ thể, khoản tiền tưởng như dư dả có thể nhanh chóng cạn đi. Đáng chú ý, vấn đề đôi khi không nằm ở mức thu nhập mà ở những thói quen chi tiêu lặp lại mỗi ngày.

Thấy giảm giá là mua, dù chưa thực sự cần

Cuối năm, hàng loạt chương trình khuyến mãi từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng và thiết bị điện tử dễ kích thích nhu cầu mua sắm. Những lời quảng cáo như giảm giá sâu, ưu đãi có thời hạn hay mua nhiều tiết kiệm hơn khiến người tiêu dùng có cảm giác phải xuống tiền ngay để không bỏ lỡ cơ hội.

Thế nhưng, một món đồ giảm giá không đồng nghĩa với việc bạn thực sự tiết kiệm được tiền. Nếu sản phẩm vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm, số tiền bỏ ra vẫn là khoản chi phát sinh.

Chẳng hạn, một chiếc áo giá 800.000 đồng được giảm còn 400.000 đồng có thể tạo cảm giác mua được món hời. Nhưng nếu không thực sự cần chiếc áo đó, bạn vẫn mất 400.000 đồng mà chưa chắc nhận lại giá trị tương xứng.

Để hạn chế tình trạng này, hãy lập danh sách những món đồ cần mua trước khi tham gia các đợt khuyến mãi. Với sản phẩm chưa cấp thiết, bạn có thể chờ 24–48 giờ rồi mới quyết định. Khoảng thời gian này giúp phân biệt nhu cầu thực sự với cảm giác thích thú nhất thời.

Chi tiền vì ngại từ chối những cuộc vui

Liên hoan cuối năm, gặp gỡ bạn bè, tặng quà và thăm hỏi người thân đều là những hoạt động quen thuộc. Tuy nhiên, nếu cố gắng tham gia mọi cuộc vui chỉ vì sợ mất lòng, ngân sách cá nhân rất dễ bị quá tải.

Có người thu nhập chưa dư dả nhưng vẫn chọn quà đắt tiền vì ngại bị đánh giá. Có người liên tục nhận lời ăn uống, tụ tập dù biết mình cần tiết kiệm. Những khoản chi này có thể không quá lớn trong một lần, nhưng cộng dồn lại sẽ tạo áp lực đáng kể.

Vấn đề không nằm ở việc chi tiền cho các mối quan hệ, mà ở chỗ để áp lực xã hội quyết định cách sử dụng tiền của mình.

Bạn vẫn có thể duy trì sự chân thành bằng món quà phù hợp túi tiền, cuộc gặp gỡ giản dị hoặc lời từ chối lịch sự khi không đủ khả năng tham gia. Trước mùa lễ hội cuối năm, hãy xác định một khoản ngân sách dành cho giao lưu, quà biếu và giải trí. Khi có giới hạn rõ ràng, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định hơn.

Chi những khoản nhỏ liên tục mà không theo dõi

Một ly cà phê, vài món ăn đặt qua ứng dụng, khoản mua sắm tiện lợi hay phí đăng ký dịch vụ tưởng chừng không đáng kể. Nhưng khi lặp lại thường xuyên, những khoản chi này có thể khiến số dư tài khoản giảm nhanh hơn dự kiến.

Chẳng hạn, nếu mỗi ngày chi thêm 100.000 đồng cho những nhu cầu không thực sự cần thiết, sau 30 ngày, tổng số tiền đã lên tới 3 triệu đồng. Đây có thể là khoản đáng kể đối với ngân sách dành cho Tết hoặc quỹ dự phòng.

Cách khắc phục không nhất thiết là cắt bỏ mọi niềm vui. Điều quan trọng là nhận diện những khoản chi ít mang lại giá trị để điều chỉnh hợp lý.

Bạn có thể ghi lại chi tiêu bằng ứng dụng, bảng tính hoặc sổ tay. Cuối mỗi tuần, hãy phân loại thành các khoản bắt buộc, chi tiêu cá nhân và khoản có thể cắt giảm. Khi biết tiền đang được sử dụng vào đâu, bạn sẽ dễ kiểm soát ngân sách và nhận ra những thói quen cần thay đổi.

Dùng hết tiền thưởng và tiền tiết kiệm để tận hưởng cuối năm

Tiền thưởng cuối năm hoặc khoản thu nhập tăng thêm thường mang lại cảm giác thoải mái sau nhiều tháng làm việc. Nhiều người lập tức lên kế hoạch đổi điện thoại, mua sắm, nâng cấp đồ dùng trong nhà hoặc đi du lịch để tự thưởng.

Tự thưởng không phải điều xấu. Tuy nhiên, nếu toàn bộ khoản tiền tăng thêm đều được dùng cho tiêu dùng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội củng cố nền tảng tài chính cho năm tiếp theo.

Những kế hoạch lớn cũng thường kéo theo chi phí phát sinh. Một chuyến đi có thể tốn thêm tiền ăn uống, đi lại; việc mua sắm dịp Tết cũng dễ vượt ngân sách nếu không tính trước. Trong khi đó, các hóa đơn sinh hoạt vẫn tiếp tục xuất hiện sau kỳ nghỉ.

Một cách thực tế là phân chia tiền thưởng ngay khi nhận được. Bạn có thể ưu tiên bổ sung quỹ dự phòng, thanh toán các khoản nợ có lãi suất cao, dành tiền cho kế hoạch Tết và giữ lại một phần phù hợp để tận hưởng.

Tỷ lệ phân chia nên căn cứ vào thu nhập, nghĩa vụ tài chính và tình hình thực tế của gia đình. Nếu chưa có khoản dự phòng, hãy cân nhắc ưu tiên xây dựng quỹ này trước khi dành nhiều tiền cho những nhu cầu không thiết yếu.

Cuối năm không có nghĩa là phải sống quá dè sẻn hay từ chối mọi nhu cầu cá nhân. Điều quan trọng là phân biệt khoản chi thực sự đáng giá với những quyết định xuất phát từ cảm xúc hoặc áp lực bên ngoài.

Trước mỗi lần mua sắm, hãy tự hỏi: Món đồ này có thực sự cần thiết không? Khoản chi có nằm trong ngân sách không? Nếu chưa mua ngay, điều gì sẽ xảy ra?

Khả năng tích lũy không chỉ phụ thuộc vào việc kiếm được bao nhiêu tiền mà còn nằm ở cách quản lý số tiền đang có. Điều chỉnh từng thói quen nhỏ từ cuối năm có thể giúp bạn chủ động hơn về tài chính và bước sang năm mới với kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn.