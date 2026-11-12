Cuối năm, 6 thứ trong nhà nên mạnh tay vứt bỏ càng sớm càng tốt

Dọn dẹp nhà cửa cuối năm không chỉ giúp không gian gọn gàng mà còn là dịp kiểm tra những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ ổ cắm điện cháy xém đến thuốc hết hạn, có 6 món đồ gia đình nên sớm loại bỏ nếu đã hư hỏng.

Cuối năm, nhiều gia đình có thói quen tổng vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đón năm mới. Bên cạnh việc làm sạch nhà cửa, đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát những vật dụng đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn.

Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ

Bát đĩa bị mẻ miệng hoặc nứt có thể tạo cạnh sắc, gây xước môi, lưỡi và đứt tay khi sử dụng. Những vết nứt sâu cũng dễ tích tụ cặn thức ăn, khó vệ sinh. Gia đình nên thay mới những món đồ đã hư hỏng thay vì tiếp tục sử dụng vì tiếc.

Ổ cắm, dây điện cháy xém

Ổ cắm lỏng, có vết cháy đen, phát tiếng lách tách hoặc dây điện nứt vỏ cách điện đều là dấu hiệu nguy hiểm. Tiếp tục sử dụng có thể làm tăng nguy cơ chập điện, quá nhiệt và cháy nổ. Khi phát hiện bất thường, cần ngừng sử dụng và nhờ thợ điện kiểm tra.

Thớt gỗ mốc, nứt sâu

Thớt sử dụng lâu ngày thường xuất hiện nhiều rãnh dao, vết nứt và mảng mốc. Đây là những vị trí khó làm sạch, dễ tích tụ cặn thực phẩm và vi sinh vật. Nếu thớt đã mốc sâu, mục hoặc không thể vệ sinh hiệu quả, nên thay mới.

Hộp nhựa biến dạng, trầy xước nặng

Hộp đựng thực phẩm ngả màu, nứt, cong vênh hoặc có nhiều vết xước sâu cần được kiểm tra và thay thế. Đặc biệt, không nên dùng hộp đã biến dạng do nhiệt để hâm nóng thức ăn. Chỉ sử dụng hộp có ký hiệu phù hợp với mục đích bảo quản, làm nóng thực phẩm.

Chảo chống dính bong tróc

Chảo bị bong lớp phủ, trầy xước nghiêm trọng hoặc biến dạng không nên tiếp tục sử dụng. Khi lớp chống dính xuống cấp, thức ăn dễ bám cháy, việc vệ sinh cũng khó khăn hơn. Gia đình nên thay mới thay vì cố tận dụng những chiếc chảo đã hư hỏng.

Thuốc hết hạn, mất nhãn mác

Tủ thuốc gia đình thường có nhiều loại thuốc còn sót lại sau những lần điều trị. Những loại đã hết hạn, mất bao bì hoặc không xác định được tên và liều lượng cần được loại bỏ để tránh sử dụng nhầm. Thuốc thải bỏ nên được xử lý theo hướng dẫn của cơ sở y tế, không vứt tùy tiện.

Dọn nhà cuối năm không nhất thiết phải mua sắm thêm nhiều đồ mới. Điều quan trọng là nhận biết những vật dụng vẫn còn giá trị sử dụng và những món đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe, an toàn của các thành viên. Đôi khi, bỏ đi một món đồ cũ đúng lúc còn thiết thực hơn việc cố giữ lại vì tiếc tiền.