Cuối năm 2026 phải hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án Thành phố Amata Long Thành

Theo kế hoạch, trong tháng 9-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã An Phước hoàn thành xây dựng kế hoạch thu hồi đất, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức phổ biến chủ trương thu hồi đất, tiếp nhận ý kiến của người dân và ban hành thông báo thu hồi đất.

Sau đó, các đơn vị triển khai kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, tài sản trên đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương thức cuốn chiếu, xác nhận nguồn gốc đất đến đâu lập phương án đến đó.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2026, các đơn vị tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất, tiếp nhận bàn giao mặt bằng và thực hiện thu hồi đất theo quy định đối với trường hợp không chấp hành.

UBND xã An Phước chủ trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục người có đất thu hồi; thành lập các tổ vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực xuyên suốt, triển khai cuốn chiếu từng khâu; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án.