Cưới một năm chưa có tin vui, người chồng bất ngờ khi bác sĩ nói lý do

Ê-kíp phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Anh N.H.V. (30 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám vì hai vợ chồng chưa có con sau một năm chung sống.

Qua thăm khám kết hợp siêu âm Doppler, các bác sĩ phát hiện anh V. bị giãn tĩnh mạch thừng tinh trái. Kết quả tinh dịch đồ cho thấy tỷ lệ tinh trùng di động giảm, tình trạng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai tự nhiên.

Ban đầu, người bệnh lựa chọn điều trị bằng thuốc kết hợp thay đổi hành vi. Tuy nhiên, sau 3 tháng, kết quả tinh dịch đồ chưa cải thiện rõ rệt. Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh giãn nhằm cải thiện chức năng sinh sản.

Trong quá trình mổ, ê-kíp bóc tách từng lớp mô, bộc lộ thừng tinh, nhận diện và thắt chọn lọc các tĩnh mạch giãn, đồng thời bảo tồn động mạch tinh, mạch bạch huyết và ống dẫn tinh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, ít đau, hồi phục tốt và xuất viện chưa đầy 24 giờ. Anh tiếp tục theo dõi, tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nguyên nhân hiếm muộn từ nam giới chiếm khoảng một nửa số trường hợp hiếm muộn ở các cặp đôi. Trong đó, giãn tĩnh mạch thừng tinh là bệnh lý thường gặp, có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và chất lượng tinh trùng do làm thay đổi nhiệt độ tinh hoàn, gia tăng stress oxy hóa.

"Bệnh thường diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi nam giới đi khám vì hiếm muộn", bác sĩ Khoa nói.

Tuy nhiên, bác sĩ Khoa cho hay không phải tất cả trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều cần phẫu thuật. Việc lựa chọn đúng người bệnh và xác định đúng chỉ định đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả điều trị.

Theo bác sĩ Khoa, phẫu thuật cần được thực hiện cẩn thận, thắt chính xác các tĩnh mạch giãn và bảo tồn những cấu trúc quan trọng như động mạch tinh, mạch bạch huyết nhằm hạn chế biến chứng và nguy cơ tái phát.

Theo hướng dẫn của Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu Mỹ phối hợp Hội Y học Sinh sản Mỹ (AUA/ASRM), phẫu thuật có thể được cân nhắc ở nam giới đang mong muốn có con, có giãn tĩnh mạch thừng tinh phát hiện qua thăm khám lâm sàng, đồng thời bị hiếm muộn và có bất thường tinh dịch đồ.

Chỉ định điều trị cần dựa trên đánh giá toàn diện khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng, không chỉ căn cứ vào kết quả siêu âm.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi quá trình hồi phục, đánh giá nguy cơ giãn tĩnh mạch còn tồn tại hoặc tái phát, đồng thời kiểm tra sự thay đổi các thông số tinh dịch đồ.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Trực, Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết tinh dịch đồ thường được kiểm tra lại sau khoảng 3 tháng và tiếp tục đánh giá ở mốc 6 tháng. Các chỉ số về mật độ, khả năng di động và hình thái tinh trùng sẽ được so sánh với kết quả trước phẫu thuật.

Do quá trình sinh tinh cần thời gian, hiệu quả cải thiện chức năng sinh sản không thể đánh giá ngay sau mổ. Nếu tinh dịch đồ chưa cải thiện hoặc tình trạng hiếm muộn kéo dài, bác sĩ sẽ đánh giá lại và phối hợp với chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Bác sĩ Trực khuyến cáo những cặp đôi chưa có thai sau 12 tháng quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai, nên chủ động khám sức khỏe sinh sản cho cả hai vợ chồng để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.