Cuối cùng netizen cũng đợi được ngày 'thử thách thần chết' trở lại

Vào ngày 20/10, đội ngũ sản xuất thông báo rằng đạo diễn Kim Yong Hwa đã xác nhận Along With the Gods: Life and Death (tạm dịch: Thử thách thần chết: Sự sống và Cái chết) là dự án tiếp theo của ông. Công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành, với kế hoạch khởi quay dự kiến ​​bắt đầu vào nửa cuối năm 2027.

Lấy bối cảnh tại Gucheon, nơi các linh hồn lưu lại vì không thể buông bỏ những chấp niệm ngay cả sau khi đã qua đời, Along With the Gods: Life and Death theo chân Sol, một linh hồn đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Cô bắt đầu hành trình băng qua chín thế giới để tìm kiếm một bài hát mà khi còn sống, cô đã không thể cất lên.

Mặc dù dàn diễn viên vẫn chưa được công bố, nhưng người hâm mộ đang rất kỳ vọng liệu Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon và Kim Hyang Gi có tái hợp trong phần thứ ba này hay không?

Phần đầu tiên, Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới), ra mắt năm 2017, đã thu hút 14,41 triệu lượt khán giả. Tác phẩm gây chú ý nhờ khắc họa hành trình của một linh hồn vừa rời khỏi thế giới loài người, phải trải qua các phiên xét xử tại bảy tầng địa ngục trong vòng 49 ngày, dưới sự dẫn dắt của ba vị thần bảo vệ linh hồn.

Phần tiếp theo, Along With the Gods: The Last 49 Days (Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng), cũng đạt hơn 12,27 triệu lượt xem. Thành tích này giúp loạt phim trở thành thương hiệu đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc có cả hai phần đầu đều vượt mốc 10 triệu khán giả. Loạt phim Along With the Gods được chuyển thể từ bộ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Joo Ho Min.