Cuộc 'vượt cạn' thót tim của sản phụ nặng 130 kg bị tiền sản giật nặng

Sản phụ 130 kg, mang thai 37 tuần 2 ngày, nhập Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng tiền sản giật nặng, huyết áp cao. Đây là lần mang thai thứ ba của chị.

Các bác sĩ đánh giá thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, đồng thời mắc tiền sản giật. Tình trạng này đòi hỏi mẹ và thai nhi được theo dõi sát, bởi tăng huyết áp nặng trong thai kỳ có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ca mổ do ThS.BSCKII Trần Ngọc Đính, Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, thực hiện, phối hợp với ê-kíp gây mê hồi sức do PGS.TS Nguyễn Đức Lam, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, phụ trách.

Với sản phụ nặng 130 kg, việc đảm bảo vô cảm an toàn ngay từ đầu là một trong những vấn đề được ê-kíp đặc biệt lưu ý. Lớp mô mỡ dày khiến thao tác gây tê khó hơn, trong khi tiền sản giật nặng làm tăng yêu cầu kiểm soát huyết áp và các chỉ số sinh tồn trong suốt cuộc mổ.

Ca mổ đặc biệt khi thai phụ có nhiều nguy cơ cao. (Ảnh: BSCC)

Sau khi gây tê tủy sống, các bác sĩ tiếp tục gây mê nội khí quản để kiểm soát đường thở và tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật.

Trong phòng mổ, ê-kíp phải tính toán kỹ từng bước xử trí. Thành bụng dày có thể khiến phẫu thuật khó khăn hơn; sản phụ béo phì cũng đối mặt với nguy cơ chảy máu, huyết khối và nhiễm trùng sau mổ cao hơn.

Sự phối hợp giữa sản khoa, gây mê hồi sức và sơ sinh giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Tiếng khóc của bé trai nặng 2.550 g vang lên trong phòng mổ. Sau những phút căng thẳng, gia đình và ê-kíp y tế thở phào khi em bé chào đời an toàn. Bé được các bác sĩ Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi sát sau sinh. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch và nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thai phụ cũng có thể đối mặt với tình trạng thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.

Nguy cơ càng đáng lưu ý khi béo phì đi kèm tiền sản giật hoặc những yếu tố sản khoa khác. Vì vậy, thai phụ thừa cân, béo phì cần được khám và đánh giá nguy cơ từ sớm, đồng thời tuân thủ lịch theo dõi trong suốt thai kỳ.

Khi xuất hiện tăng huyết áp hoặc những dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám thay vì tự theo dõi tại nhà. Với những trường hợp nguy cơ cao, bác sĩ sẽ cân nhắc thời điểm và phương pháp sinh phù hợp, đồng thời chuẩn bị các phương án xử trí biến chứng cho cả mẹ và con.

Các bác sĩ cũng lưu ý tiền sản giật có thể diễn biến nhanh. Việc phát hiện sớm, kiểm soát huyết áp và theo dõi sát giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.