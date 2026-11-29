Trong khi giá cước xe điện, vốn ít chịu tác động trực tiếp từ giá xăng, dầu, đã được điều chỉnh giảm thì cước vận tải của các loại hình khác như taxi, xe khách, xe hợp đồng… chưa có thay đổi rõ rệt. Theo đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, chưa có nhiều đơn vị vận tải điều chỉnh giảm giá cước để tạo thành đợt giảm giá rõ rệt.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, đối với các loại hình kinh doanh vận tải như taxi, xe tuyến cố định, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá cước với cơ quan quản lý nhà nước và giải trình cơ cấu, các yếu tố cấu thành giá. Trong đó, chi phí xăng, dầu chiếm khoảng 32-38% chi phí cấu thành giá cước. Ông Nguyễn Công Hùng cho rằng, giá cước vận tải được quyết định theo cơ chế thị trường.

Theo ông Nguyễn Công Hùng, các đơn vị vận tải sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Nếu giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu, doanh nghiệp sẽ tính toán phương án điều chỉnh phù hợp. “Quy luật của thị trường, nếu giá cao thì khách hàng không sử dụng. Giá rẻ mà chất lượng không tốt thì khách hàng cũng không đi. Thế nên phải xây dựng chất lượng phục vụ đi kèm với giá thành”, ông Nguyễn Công Hùng chia sẻ.

Hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Ảnh: PHẠM HƯNG

Đối với các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định và xe hợp đồng, ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội cho biết: “Hiệp hội đã tuyên truyền, gửi văn bản cho các doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh. Thực tế, các đơn vị tăng giá khi giá nhiên liệu tăng cao hiện đã giảm cước. Còn với các doanh nghiệp hầu như không điều chỉnh giá cước tại thời điểm giá xăng, dầu tăng thì hiện nay không thực hiện điều chỉnh”.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BXD thành lập Đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước trong bối cảnh giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Theo đó, trong tháng 11 và tháng 12-2026, Đoàn công tác làm việc với Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có mức kê khai tăng giá cước cao tại các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế. Bộ Xây dựng cũng giao Trưởng đoàn căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh, bổ sung các đơn vị, địa phương và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Tại các địa phương, Đoàn công tác kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Xây dựng; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá, bao gồm việc tiếp nhận, rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và sự phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế. Thực hiện thống kê danh sách các đơn vị vận tải tăng, giảm giá cước trên địa bàn, cũng như các giải pháp, kế hoạch điều hành giá cước trước những biến động của giá nhiên liệu.