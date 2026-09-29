Cước vận tải tăng vọt, Saudi Aramco cân nhắc giảm giá bán dầu

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Động thái này có thể giúp Aramco giành lại một phần thị phần đã mất do hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Nguồn cung dầu của Ả Rập Xê-út đã chậm lại kể từ khi cuộc xung đột ở Iran khiến tuyến hàng hải này bị phong tỏa, trong khi đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng đáng kể lượng dầu bán ra bằng cách vận chuyển dầu thô từ các mỏ nằm ở phía tây tuyến đường thủy quan trọng này đến các cảng xuất khẩu bên ngoài Eo biển Hormuz.

Aramco đang đàm phán với một số nhà máy lọc dầu châu Á về khả năng giảm OSP nhằm giúp dầu thô của Ả Rập Xê-út trở nên hấp dẫn hơn, trong bối cảnh cước vận chuyển tăng vọt, các nguồn tin cho biết. Những người này đề nghị giấu tên do các cuộc đàm phán đang diễn ra trong phạm vi riêng tư.

Mức giảm giá có thể được áp dụng đối với các lô dầu được chào bán trong tuần này, với thời gian bốc hàng vào nửa cuối tháng 10 và được bán thông qua hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu ngoài khơi Oman. Một nguồn tin cho biết mức giảm giá đang được thảo luận vào khoảng 9 USD/thùng.

Trong những tuần gần đây, Aramco đã bán dầu thô cho các khách hàng châu Á với mức giá cao hơn 10-20 USD/thùng so với OSP hằng tháng đối với các lô hàng được bốc ngoài khơi Oman, bên ngoài eo biển Hormuz, trong bối cảnh Ả Rập Xê-út tăng lượng dầu xuất khẩu từ các mỏ nằm trong khu vực vịnh Ba Tư.

Theo dữ liệu sơ bộ của công ty theo dõi tàu biển Kpler, xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này, sau khi Ả Rập Xê-út chuyển hướng một phần dầu xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại tuyến đường ống Đông - Tây. Ả Rập Xê-út cáo buộc các lực lượng dân quân Iraq đứng sau vụ tấn công này.

Đây không phải lần đầu tiên Ả Rập Xê-út tìm cách hỗ trợ các nhà máy lọc dầu châu Á bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao.

Trong những tháng gần đây, trước khi tuyến đường ống Đông - Tây bị hư hại, Ả Rập Xê-út đã cho phép khách hàng lựa chọn thanh toán tiền dầu theo OSP của tháng hàng đến thay vì tháng bốc hàng. Theo các nguồn tin, cơ chế này nhằm bù đắp chi phí vận chuyển cao hơn do các chuyến hàng phải đi tuyến đường dài hơn qua cảng Sidi Kerir.